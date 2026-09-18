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सतना के कामता टोला में तीसरी मंजिल पर भीषण आग, अंदर फंसे थे बच्चे, दीवारें चटकीं तो मची अफरातफरी

मध्य प्रदेश के सतना जिले के कामता टोला में एक बहुमंजिला बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई. आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. वहीं नगर निगम की फायर टीम और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Written BySanjay Lohani
Published: Sep 18, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:43 PM IST
सतना के कामता टोला में तीसरी मंजिल पर भीषण आग, अंदर फंसे थे बच्चे, दीवारें चटकीं तो मची अफरातफरी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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