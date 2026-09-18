/सतना के कामता टोला में तीसरी मंजिल पर भीषण आग, अंदर फंसे थे बच्चे, दीवारें चटकीं तो मची अफरातफरी

सतना के नगर निगम क्षेत्र के कामता टोला में शुक्रवार दोपहर पन्नी कारोबारी के तीन मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीमें तीन दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचीं. मकान में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया.