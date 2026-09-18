/सतना के कामता टोला में तीसरी मंजिल पर भीषण आग, अंदर फंसे थे बच्चे, दीवारें चटकीं तो मची अफरातफरी

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सतना के नगर निगम क्षेत्र के कामता टोला में शुक्रवार दोपहर पन्नी कारोबारी के तीन मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीमें तीन दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचीं. मकान में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक, कामता टोला निवासी पन्नी कारोबारी विपिन गुप्ता के तीन मंजिला मकान की सबसे ऊपरी मंजिल में शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद परिवार के सदस्य किसी तरह मकान से बाहर निकल आए. इस दौरान दो बच्चे छत पर फंस गए थे. आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
3 को बाहर निकाला
आग तेजी से फैलने के कारण दूसरी मंजिल पर घर में काम करने वाला अनिल कुशवाहा और दो महिलाएं फंस गईं. सूचना पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.
दीवारों में दरारें
आग की भयावहता को देखते हुए नगर निगम के तीन दमकल वाहन मौके पर लगाए गए. दमकल कर्मियों ने मकान के ऊपरी हिस्से तक पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया. आग की गर्मी और लपटों के कारण मकान की दीवारों में कई जगह दरारें आने की बात सामने आई है. आग फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के मकानों को भी खाली कराया.
मौके पर प्रशासन
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम राहुल सिलाडिया, तहसीलदार सौरभ मिश्रा, सिटी कोतवाली पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई. एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया ने मौके पर माइकिंग कर लोगों से घटनास्थल से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की. प्रशासन की निगरानी में राहत और बचाव कार्य चलता रहा.
फायर वाहन खराब
आग बुझाने के दौरान नगर निगम के फायर वाहन में लगा हाइड्रोलिक सिस्टम भी ऐन वक्त पर खराब हो गया. हाइड्रोलिक नहीं खुलने के कारण दमकल कर्मियों को मकान के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने और आग पर काबू पाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद टीम ने दूसरे संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास जारी रखा.
कैसे लगी थी आग
शुरुआत में मिली जानकारी के मुताबिक, एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारण और मकान में हुए नुकसान का आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. संबंधित विभागों की टीम घटना की जांच कर रही है.
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