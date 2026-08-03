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सतना में नाबालिग से हैवानियत के बाद हत्या, झाड़ियों में फेंका शव, यूपी का आरोपी गिरफ्तार

Satna Minor Crime News: सतना के कोटर में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written BySanjay LohaniEdited ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:54 PM IST
सतना में नाबालिग से हैवानियत के बाद हत्या, झाड़ियों में फेंका शव, यूपी का आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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