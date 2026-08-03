सतना में नाबालिग से हैवानियत के बाद हत्या, झाड़ियों में फेंका शव, यूपी का आरोपी गिरफ्तार

कोटर कस्बे में रविवार की सुबह 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची अपने घर से शौच के लिए खेत की तरफ गई थी. वहीं रास्ते में एक दरिंदा उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए घात लगाए बैठा हुआ था. जैसे ही बच्ची खेत तक पहुंची, तो उस दरिंदे ने उसे धर दबोचा और उसके साथ बलात्कार किया. बात यहीं तक नहीं रुकी, आरोपी के पास एक चाकू था, जिससे उसने नाबालिग बच्ची का गला रेत दिया. इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा, तो उसने लड़की के लोअर और अंडरवियर को उसके गले में कसकर बांध दिया ताकि वह जिंदा न बच सके. घटना के साक्ष्य छुपाने के लिए दरिंदा झाड़ियों के पीछे उसका शव फेंककर भाग निकला.