सतना में नाबालिग से हैवानियत के बाद हत्या, झाड़ियों में फेंका शव, यूपी का आरोपी गिरफ्तार

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Kotar Rape and Murder Case: मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन महिलाएं एवं बेटियां समाज में अभी भी सुरक्षित नहीं हैं. दरअसल, सतना जिले के कोटर कस्बे में रविवार की सुबह एक बड़ी अमानवीय घटना सामने आई है, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे.
कोटर कस्बे में रविवार की सुबह 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची अपने घर से शौच के लिए खेत की तरफ गई थी. वहीं रास्ते में एक दरिंदा उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए घात लगाए बैठा हुआ था. जैसे ही बच्ची खेत तक पहुंची, तो उस दरिंदे ने उसे धर दबोचा और उसके साथ बलात्कार किया. बात यहीं तक नहीं रुकी, आरोपी के पास एक चाकू था, जिससे उसने नाबालिग बच्ची का गला रेत दिया. इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा, तो उसने लड़की के लोअर और अंडरवियर को उसके गले में कसकर बांध दिया ताकि वह जिंदा न बच सके. घटना के साक्ष्य छुपाने के लिए दरिंदा झाड़ियों के पीछे उसका शव फेंककर भाग निकला.
पुलिस ने किया मामले का खुलासा
इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी दरिंदा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी का नाम प्रताप सिंह (21 साल) है, जो कि कोटर कस्बे में रोपा लगाने के लिए आया था और लगातार लड़की की रेकी कर रहा था. आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायालय भेजा, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया. सतना के एएसपी (ASP) प्रेमलाल कुर्वे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया.
कहां का रहने वाला है आरोपी?
सतना के एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि रविवार सुबह लगभग 6 बजे के आसपास यह घटना घटित हुई थी, जिसकी सूचना थाना कोटर को मिली. सीसीटीवी (CCTV) फुटेज से यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति बच्ची के वॉशरूम की तरफ जाते समय दिखाई दे रहा है और उसके तत्काल बाद वह उसका पीछा करते हुए गया है. इस आधार पर हमने घटना के संबंध में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की, तो उसने अपराध स्वीकार किया. आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना बिलासपुर का रहने वाला है, जो यहां रोपाई का कार्य करने आया था.
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