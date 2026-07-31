सतना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, मर्चुरी में परिजनों का हंगामा

पीड़ित परिवार ने लगाए आरोप

मृतका के पिता और फूफा का आरोप है कि घटना से करीब 20 मिनट पहले आकांक्षा की उनके ससुर से फोन पर बात कराई गई थी. इसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत की सूचना दे दी गई. उनका यह भी आरोप है कि जब वे मौके पर पहुंचे और हत्या का विरोध किया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही. वहीं मायके पक्ष ने मृतका के पति यादवेंद्र कचेर, ससुर रामलाल, सास आशा, जेठ आवेंद्र, जेठानी नीलम और देवर नागेंद्र पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.