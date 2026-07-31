सतना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, मर्चुरी में परिजनों का हंगामा

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Satna Crime News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके पक्ष ने जिला चिकित्सालय की मर्चुरी में पोस्टमार्टम के दौरान हंगामा किया. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कार और नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई. मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.
30 जुलाई की रात हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. ससुराल पक्ष का दावा है कि नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि मायके वालों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया. मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उससे 10 लाख रुपये और एक कार की मांग की जा रही थी. उन्होंने कमरे से मिले कथित सुसाइड नोट को भी फर्जी बताया. मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख पाती थी, ऐसे में सुसाइड नोट पर संदेह होना स्वाभाविक है.
आत्महत्या का रूप देने का प्रयास
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका आकांक्षा का शव उसके ससुराल के स्टोर रूम में फंदे से लटका मिला. उसकी शादी 24 नवंबर 2025 को यादवेंद्र कचेर से हुई थी. मायके पक्ष का कहना है कि विवाह में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार कार और अतिरिक्त नकदी की मांग कर रहे थे. मांग पूरी नहीं होने पर आकांक्षा की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया.
पीड़ित परिवार ने लगाए आरोप
मृतका के पिता और फूफा का आरोप है कि घटना से करीब 20 मिनट पहले आकांक्षा की उनके ससुर से फोन पर बात कराई गई थी. इसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत की सूचना दे दी गई. उनका यह भी आरोप है कि जब वे मौके पर पहुंचे और हत्या का विरोध किया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही. वहीं मायके पक्ष ने मृतका के पति यादवेंद्र कचेर, ससुर रामलाल, सास आशा, जेठ आवेंद्र, जेठानी नीलम और देवर नागेंद्र पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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