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सतना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, मर्चुरी में परिजनों का हंगामा

Satna News: सतना के कोटर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके पक्ष ने जिला अस्पताल की मर्चुरी में हंगामा किया. परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है.

Written BySanjay LohaniEdited ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:02 PM IST
सतना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, मर्चुरी में परिजनों का हंगामा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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