नागिन डांस स्टाइल में स्कॉर्पियो घुमाकर स्टंट, पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा, काटा 19 हजार का चालान

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मध्य प्रदेश के सतना जिले में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक तीन युवकों को भारी पड़ गया. यहां कोलगवां पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले सेमरिया चौक के ओवरब्रिज पर एक काली स्कॉर्पियो में खतरनाक स्टंट करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में स्कॉर्पियो को नागिन डांस की तरह गोल-गोल घुमाया जा रहा था. इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट होने के बाद यह मामला ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में आया. पुलिस ने दो गाड़ियां जब्त की हैं, जिसमें एक काली स्कॉर्पियो और एक क्रेटा कार शामिल हैं.
नागिन डांस स्टाइल में स्कॉर्पियो घुमाकर स्टंट
दरअसल, आजकल लोगों में रील्स बनाने का क्रेज बहुत बढ़ गया है. ताजा मामले में तीन युवकों ने सेमरिया चौक के ओवरब्रिज पर काली स्कॉर्पियो और क्रेटा कार से बेहद खतरनाक स्टंट किए. कोलगवां थाना क्षेत्र में रात के समय स्कॉर्पियो को गोल-गोल घुमाते हुए एक रील बनाई गई और बाद में उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के खतरनाक स्टंट न सिर्फ़ ड्राइवरों के लिए, बल्कि पैदल चलने वालों और आम लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने 19 हजार का चालान काटा
स्कॉर्पियो पर एडवोकेट का स्टिकर लगा था. स्कॉर्पियो और क्रेटा के ड्राइवरों पर क्रमशः ₹15,000 और ₹4,000 का चालान काटा गया. आयुष बागरी, ध्रुव सिंह और अर्णव शुक्ला ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, साथ ही वादा किया कि वे ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं करेंगे. पुलिस ने बताया कि यह स्टंट कोलगावां पुलिस स्टेशन इलाके में एक ओवरब्रिज पर रात के समय किया गया था. इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था. ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी कि सड़क पर इस तरह के स्टंट आम लोगों की जान को खतरे में डालते हैं.
सतना से दूसरी खबर
इस बीच सतना के एक स्कूल से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें त्योधरा नंबर 1 (रामपुर बघेलान तहसील) के सरकारी प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे मजदूरी मेहनत करते दिख रहे हैं. वीडियो में बच्चे फावड़े और तसले की मदद से निर्माण कार्य का सामान ढोते हुए नजर आ रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक आदिवासी छात्रों से यह काम करवा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब दो दिन पुराना है. अब सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा विभाग इस वायरल वीडियो की जांच करेगा और जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाएगा?
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