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नागिन डांस स्टाइल में स्कॉर्पियो घुमाकर स्टंट, पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा, काटा 19 हजार का चालान

सतना के सेमरिया ओवरब्रिज पर सोशल मीडिया रील के लिए स्कॉर्पियो और क्रेटा कार से जानलेवा स्टंट करने वाले तीन युवकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. दोनों से 19 हजार का चालान काटा गया है.

Written BySanjay LohaniEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 11, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:31 AM IST
नागिन डांस स्टाइल में स्कॉर्पियो घुमाकर स्टंट, पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा, काटा 19 हजार का चालान

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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