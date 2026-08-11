नागिन डांस स्टाइल में स्कॉर्पियो घुमाकर स्टंट, पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा, काटा 19 हजार का चालान

नागिन डांस स्टाइल में स्कॉर्पियो घुमाकर स्टंट

दरअसल, आजकल लोगों में रील्स बनाने का क्रेज बहुत बढ़ गया है. ताजा मामले में तीन युवकों ने सेमरिया चौक के ओवरब्रिज पर काली स्कॉर्पियो और क्रेटा कार से बेहद खतरनाक स्टंट किए. कोलगवां थाना क्षेत्र में रात के समय स्कॉर्पियो को गोल-गोल घुमाते हुए एक रील बनाई गई और बाद में उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के खतरनाक स्टंट न सिर्फ़ ड्राइवरों के लिए, बल्कि पैदल चलने वालों और आम लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.