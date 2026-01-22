सतना में संपत्ति के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के 5 लोगों पर लाठी-डंडों से हमला, घर पर पथराव से इलाके में दहशत

Satna Crime News: सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंथी इलाके में पारिवारिक संपत्ति विवाद खूनी जंग में बदल गया. बुधवार की शाम हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के लोगों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना खूंथी इलाके की है. घायल व्यक्तियों में मोहम्मद सिद्दीकी उनके बेटे मोहम्मद तौफीक, मुस्तफीक अहमद, बेटी सिद्धिका बानो और दामाद मोहम्मद इकबाल शामिल हैं. सभी पीड़ित खूंथी गली नंबर-1 के निवासी हैं. पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. आरोप है कि उनके बड़े पिता के परिवार के सदस्य गुलाब, उनके बेटे अमन और बाबू निवासी राजेंद्र नगर गली नंबर-16 अक्सर घर आकर गाली-गलौज कर धमकी देते थे.

पथराव में घर और वाहन के शीशे टूटे

Add Zee News as a Preferred Source

बुधवार को भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ. पीड़िती के अनुसार, जब वे मामले को सुलझाने के उद्देश्य से आरोपियों के घर पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद गुलाब और उनके दोनों बेटों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया. हमले में महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. किसी तरह जान बचाकर जब पीड़ित अपने घर पहुंचे, तो आरोपियों ने पीछा करते हुए पथराव किया, जिससे घर और वाहन के शीशे टूट गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

जांच में जुटी पुलिस

यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है. इस घटना के संबंध में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने घायलों का मेडिकल चेकअप कराया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: एक क्लिक और मेहनत की कमाई...पर डाका! ऑनलाइन जॉब के नाम पर महिला से ठगी, इंस्टाग्राम विज्ञापन के झांसे में आकर गंवाए लाखों

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!