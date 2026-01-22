Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3082766
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

सतना में संपत्ति के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के 5 लोगों पर लाठी-डंडों से हमला, घर पर पथराव से इलाके में दहशत

Satna Crime News: सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंथी इलाके में पारिवारिक संपत्ति विवाद खूनी जंग में बदल गया. बुधवार की शाम हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के लोगों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सतना में संपत्ति के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के 5 लोगों पर लाठी-डंडों से हमला, घर पर पथराव से इलाके में दहशत

Satna Crime News: सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंथी इलाके में पारिवारिक संपत्ति विवाद खूनी जंग में बदल गया. बुधवार की शाम हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के लोगों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

घटना खूंथी इलाके की है. घायल व्यक्तियों में मोहम्मद सिद्दीकी उनके बेटे मोहम्मद तौफीक, मुस्तफीक अहमद, बेटी सिद्धिका बानो और दामाद मोहम्मद इकबाल शामिल हैं. सभी पीड़ित खूंथी गली नंबर-1 के निवासी हैं. पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. आरोप है कि उनके बड़े पिता के परिवार के सदस्य गुलाब, उनके बेटे अमन और बाबू निवासी राजेंद्र नगर गली नंबर-16 अक्सर घर आकर गाली-गलौज कर धमकी देते थे.

 पथराव में घर और वाहन के शीशे टूटे

Add Zee News as a Preferred Source

बुधवार को भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ. पीड़िती के अनुसार, जब वे मामले को सुलझाने के उद्देश्य से आरोपियों के घर पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद गुलाब और उनके दोनों बेटों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया. हमले में महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. किसी तरह जान बचाकर जब पीड़ित अपने घर पहुंचे, तो आरोपियों ने पीछा करते हुए पथराव किया, जिससे घर और वाहन के शीशे टूट गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

जांच में जुटी पुलिस

यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है. इस घटना के संबंध में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने घायलों का मेडिकल चेकअप कराया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: एक क्लिक और मेहनत की कमाई...पर डाका! ऑनलाइन जॉब के नाम पर महिला से ठगी, इंस्टाग्राम विज्ञापन के झांसे में आकर गंवाए लाखों

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

satna newscrime news

Trending news

Student Raped
पहले छात्रा की स्कूटी को मारी टक्कर, फिर झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म...
mp news
इंदौर ड्रग्स कांड में बड़ा खुलासा, युवतियों के मोबाइल में मिले रेव पार्टी के वीडियो
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज: अधिकारियों ने किया नीलंगगा पड़ाव का निरीक्षण...
chhattisgarh news
भाटापारा में बड़ा हादसा, रियल इस्पात फैक्ट्री में ब्लास्ट, 6 मजदूरों की मौत की खबर
mp news
कैलाश विजयवर्गीय 10 दिन के अवकाश पर; गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे शामिल
Job Scam
एक क्लिक और मेहनत की कमाई...पर डाका! ऑनलाइन जॉब के नाम पर महिला से लाखों की ठगी
Mohan Yadav
ना डायबिटीज, ना BP और ना ही कोई दूसरी बीमारी... मोहन यादव की फिटनेस का क्या है राज?
Record Paddy Procurement
अच्छी बारिश से धान का बंपर उत्पादन, MP में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड...
Passenger trains cancelled
यात्रीगण ध्यान दें! रायपुर से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
Online Fertilizer Booking
खाद के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर! अब घर बैठे होगी ऑनलाइन बुकिंग, जानें पूरा प्रोसेस