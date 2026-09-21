एक हत्या, 3 गिरफ्तार… फिर घरों के बाहर क्यों लिखा ‘घर बिकाऊ’? मैहर के बिगौड़ी में बिगड़े हालात

तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

भैयालाल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. गांव में सुरक्षा का भरोसा कायम किया जाए. बिगौड़ी में पहले हुई हत्या के बाद पैदा हुए तनाव और अब एक बार फिर हुई हत्या के बाद उठ रहे सवालों को देखते हुए प्रशासन के सामने चुनौती गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है वही ग्रामीण को भी समझाने का प्रयास कर रही है.



हिंदू संगठनों ने क्या मांग की है?

हिंदू संगठनों ने मांग की है कि बिगौड़ी गांव में दहशत का अंत होना चाहिए. वहीं हिंदू नेता राकेश सिंह का कहना है कि जिस प्रकार से जिहादियों की तरफ से लगातार वर्ग बाय वर्ग पटेल की हत्या, तिवारी की हत्या, आदिवासी की हत्या करना, यह सब प्रशासन की नाकामी है. उन्होंने कहा कि पहले जब हत्या हुई तो प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया था, कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या की थी, उनके घरों को गिराया जाएगा. लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी बात को पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाए.