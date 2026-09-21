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एक हत्या, 3 गिरफ्तार… फिर घरों के बाहर क्यों लिखा ‘घर बिकाऊ’? मैहर के बिगौड़ी में बिगड़े हालात

मैहर के बिगौड़ी गांव में भैयालाल कोल की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कुछ ग्रामीण परिवारों ने धमकी के चलते घरों के बाहर ‘घर बिकाऊ’ लिख दिया है. वहीं हिंदू संगठनों ने दहशत को खत्म करने की मांग की है.

Written ByNAJEEM SAUDAGAR
Published: Sep 21, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:05 PM IST
एक हत्या, 3 गिरफ्तार… फिर घरों के बाहर क्यों लिखा ‘घर बिकाऊ’? मैहर के बिगौड़ी में बिगड़े हालात
Image Credit: ZEE MEDIA

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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