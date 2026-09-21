एक हत्या, 3 गिरफ्तार… फिर घरों के बाहर क्यों लिखा ‘घर बिकाऊ’? मैहर के बिगौड़ी में बिगड़े हालात

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मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के बिगौड़ी गांव में एक युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है. 16 सितंबर की रात भैयालाल कोल की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों अफसर खान, इस्माइल उर्फ पप्पू खान और अजमेर खान को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है.
बताया जा रहा है कि भैयालाल को गांव में कुएं के पास बुलाया गया था. परिजनों और पुलिस जांच से सामने आई. मिली जानकारी के मुताबिक उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजे दिया गया.
हत्या के बाद फिर बिगौड़ी में तनाव
बिगौड़ी गांव पहले भी एक हत्या के मामले को लेकर चर्चा में रहा है. वर्ष 2025 में यहां शिवनारायण तिवारी की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी थी. उस मामले को लेकर गांव में महापंचायत भी हुई थी. बाद में आगजनी की घटना सामने आई थी, परिजन घर गिराने की लगातार मांग कर रहे थे. अब एक बार फिर हत्या के बाद गांव के माहौल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों के एक वर्ग का दावा है कि उन्हें डर और असुरक्षा महसूस हो रही है.
घरों के बाहर लिखा ‘घर बिकाऊ’
हत्या के बाद कुछ ग्रामीण परिवारों ने अपने घरों के बाहर ‘घर बिकाऊ है’ लिख दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी वजह से कुछ परिवार गांव छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. उनका आरोप है की उनको जिहादियों ने उन्हें धमकी भी दी जाती है. लगातार हो रही वारदातों के चलते अब गांव में रहने वाला हर एक तबका असहज महसूस कर रहा है.
तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
भैयालाल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. गांव में सुरक्षा का भरोसा कायम किया जाए. बिगौड़ी में पहले हुई हत्या के बाद पैदा हुए तनाव और अब एक बार फिर हुई हत्या के बाद उठ रहे सवालों को देखते हुए प्रशासन के सामने चुनौती गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है वही ग्रामीण को भी समझाने का प्रयास कर रही है.
हिंदू संगठनों ने क्या मांग की है?
हिंदू संगठनों ने मांग की है कि बिगौड़ी गांव में दहशत का अंत होना चाहिए. वहीं हिंदू नेता राकेश सिंह का कहना है कि जिस प्रकार से जिहादियों की तरफ से लगातार वर्ग बाय वर्ग पटेल की हत्या, तिवारी की हत्या, आदिवासी की हत्या करना, यह सब प्रशासन की नाकामी है. उन्होंने कहा कि पहले जब हत्या हुई तो प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया था, कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या की थी, उनके घरों को गिराया जाएगा. लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी बात को पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाए.