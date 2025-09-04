8 पेटी शराब के साथ पकड़े गए भाजयुमो नेता, किरकिरी के बाद पार्टी ने किया निष्कासित

MP News-मध्यप्रदेश के मैहर में पुलिस ने शराब तस्की का मामला पकड़ा है. रामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भाजयुमो कोठी मंडल अध्यक्ष अभिनव गौतम भी शामिल है. आरोपी एक नेक्सॉन कार में 8 पेटी अवैध शराब छिपाकर ले जा रहे थे. पुलिस ने कार से 8 पेटी अवैध शराब (72 लीटर) बरामद की है. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है.

मुखबिर से मिली थी सूचना

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली थी रीवा से देवराज नगर होते हुए रामनगर की ओर अवैध शराब की खेप लाई जा रही है. यह शराब एक नेक्सॉन कार में लाई जा रही है. सूचना पर मिलने पर थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस की टीम तुरंत रवाना हुई. भिटारी गांव के पास पुलिस ने नेक्सॉन कार को रोका. कार में चार लोग सवार थे.

तलाशी में मिली शराब की पेटियां

तलाशी के दौरान वाहन से शराब की पेटियां बरामद हुईं. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक आरोपी अभिनव गौतम, कोठी क्षेत्र की भाजपा नेत्री मधु गौतम का बेटा है और भाजपा युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष पद पर है. तीन अन्य आरोपियों में रोहित पाल (20), राजेश गुप्ता (45) और ललित पाल (19) शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने किया निष्कासित

रामनगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब की तस्करी में संलिप्त पाए गए है. मौके से शराब जब्त कर ली गई है और चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी. वहीं भाजपा ने अभिनव गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

यह भी पढ़ें-कर्ज चुकाने से बचने के लिए दोस्त बना हैवान, व्यापारी को उतारा मौत के घाट, टूटा चाकू बना सबूत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!