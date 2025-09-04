8 पेटी शराब के साथ पकड़े गए भाजयुमो नेता, किरकिरी के बाद पार्टी ने किया निष्कासित
MP Crime News

Maihar News-मैहर जिले के रामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में सतना जिले के कोठी से भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी शामिल है. आरोपियों को पास से 8 पेटी शराब जब्त की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:39 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मैहर में पुलिस ने शराब तस्की का मामला पकड़ा है. रामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भाजयुमो कोठी मंडल अध्यक्ष अभिनव गौतम भी शामिल है. आरोपी एक नेक्सॉन कार में 8 पेटी अवैध शराब छिपाकर ले जा रहे थे. पुलिस ने कार से  8 पेटी अवैध शराब (72 लीटर) बरामद की है. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है. 

मुखबिर से मिली थी सूचना
पुलिस के अनुसार, गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली थी रीवा से देवराज नगर होते हुए रामनगर की ओर अवैध शराब की खेप लाई जा रही है. यह शराब एक नेक्सॉन कार में लाई जा रही है. सूचना पर मिलने पर थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस की टीम तुरंत रवाना हुई. भिटारी गांव के पास पुलिस ने नेक्सॉन कार को रोका. कार में चार लोग सवार थे.

तलाशी में मिली शराब की पेटियां
तलाशी के दौरान वाहन से शराब की पेटियां बरामद हुईं. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक आरोपी अभिनव गौतम, कोठी क्षेत्र की भाजपा नेत्री मधु गौतम का बेटा है और भाजपा युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष पद पर है. तीन अन्य आरोपियों में रोहित पाल (20), राजेश गुप्ता (45) और ललित पाल (19) शामिल हैं.

बीजेपी ने किया निष्कासित
रामनगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब की तस्करी में संलिप्त पाए गए है. मौके से शराब जब्त कर ली गई है और चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी.  वहीं भाजपा ने अभिनव गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

यह भी पढ़ें-कर्ज चुकाने से बचने के लिए दोस्त बना हैवान, व्यापारी को उतारा मौत के घाट, टूटा चाकू बना सबूत

;