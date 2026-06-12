बहू ने 85 साल के बुजुर्ग ससुर को हाथ पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल हुआ तो मां-बेटी ने खाया जहर

देखभाल को लेकर चल रहा था झगड़ा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग छोटे लाल गौतम के परिवार में जमीन और उनकी देखभाल को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था. छोटे लाल के तीन बेटे हैं, संत कुमार, सनत कुमार और अजय कुमार. बुजुर्नी ने अपनी करीब ढाई एकड़ जमीन तीनों बेटों में बराबर-बराबर बांट दी थी. जमीन बटने के बाद गांव की पंचायत ने यह तय किया था कि तीनों बेटे बारी-बारी से अपने पिता के रहने और खाने-पीने की जिम्मेदारी संभालेंगे. लेकिन इस फैसले के बाद भी घर की कलह शांत नहीं हुई.