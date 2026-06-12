बहू ने 85 साल के बुजुर्ग ससुर को हाथ पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल हुआ तो मां-बेटी ने खाया जहर

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Maihar Viral Video-मध्यप्रदेश के मैहर जिले के नादन गांव से रिश्तों को शर्मसार करने और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहू अपने 85 साल के बुजुर्ग ससुर को बेरहमी से जमीन पर घसीटती हुई नजर आ रही है. इस घटना के बाद परिवार में तनाव इतना बढ़ गया कि आरोपी महिला और उसकी बेटी ने कीटनाशक खा लिया. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
देखभाल को लेकर चल रहा था झगड़ा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग छोटे लाल गौतम के परिवार में जमीन और उनकी देखभाल को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था. छोटे लाल के तीन बेटे हैं, संत कुमार, सनत कुमार और अजय कुमार. बुजुर्नी ने अपनी करीब ढाई एकड़ जमीन तीनों बेटों में बराबर-बराबर बांट दी थी. जमीन बटने के बाद गांव की पंचायत ने यह तय किया था कि तीनों बेटे बारी-बारी से अपने पिता के रहने और खाने-पीने की जिम्मेदारी संभालेंगे. लेकिन इस फैसले के बाद भी घर की कलह शांत नहीं हुई.
ससुर को बहू ने घसीटा
10 जून को जमीन की बात को लेकर जेठानी सुमन गौतम और देवरानी नीलम गौतम के बीच तीखी बहस हुई. इसी दौरान जेठानी सुमन गौतम ने गुस्से में आकर अपने बुजुर्ग ससुर छोटे लाल का हाथ पकड़ा और उन्हें जमीन पर घसीट दिया. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो शुक्रवार को सामने आया. इसके बाद 12 जून को करीब 8 बजे इसी बात को लेकर परिवार में एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया. विवाद बढ़ता देख इसकी सूचना नादन थाना पुलिस को दी गई.
बहस के बाद उठाया आत्मघाती कदम
परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह जब दोबारा झगड़ा हुआ, तो देवरानी नीलम गौतम ने जेठानी की बेटी नैना को काफी भला-बुरा कहा. इस अपमान और मानसिक तनाव को बर्दाश्त न कर पाने के कारण नैना ने खेत में छिड़कने वाली कीटनाशक दवा खा ली. बेटी को रोकने के लिए उसके पिता संत कुमार ने हाथ से दवा छीनने की कोशिश की, जिससे कुछ दवा उनके मुंह में भी चली गई. इसके तुरंत बाद, ससुर को घसीटने वाली बहु सुमन गौतम ने भी वही कीटनाशक खा लिया.
अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी
इस घटना की खबर मिलते ही नादन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मां और बेटी को इलाज के लिए मैहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. पिता संत कुमार की हालत अब ठीक है. इस मामले को लेकर नादन थाना प्रभारी पंचराज सिंह ने बताया कि डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में अभी तक पूरी तरह से जहर की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस वायरल वीडियो और परिवार के लोगों के बयान के आधार पर घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है.
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