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बहू ने 85 साल के बुजुर्ग ससुर को हाथ पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल हुआ तो मां-बेटी ने खाया जहर

MP News-मैहर के एक गांव में महिला ने अपने 85 साल के बुजुर्ग ससुर को बेरहमी से हाथ पकड़कर घसीटा. इस घटना के बाद आरोपी महिला और उसकी बेटी ने कीटनाशक पी लिया. दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है. वहीं ससुर को घसीटने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:46 PM IST
बहू ने 85 साल के बुजुर्ग ससुर को हाथ पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल हुआ तो मां-बेटी ने खाया जहर

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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