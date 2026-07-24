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स्कूल से लौट रहा पहली का छात्र बारिश के पानी में बहा, 11 सेकंड में ग्रामीण ने यूं बचाई जान, मैहर में टला बड़ा हादसा

मैहर में स्कूल से घर लौट रहा पहली कक्षा का एक छात्र भारी बारिश से सड़क पर भरे तेज बहाव वाले पानी मे बहने लगा. राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पूरी घटना वीडियो वायरल हो रहा है.

Reported ByNAJEEM SAUDAGAR
Published: Jul 24, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:20 PM IST
स्कूल से लौट रहा पहली का छात्र बारिश के पानी में बहा, 11 सेकंड में ग्रामीण ने यूं बचाई जान, मैहर में टला बड़ा हादसा

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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