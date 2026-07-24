/स्कूल से लौट रहा पहली का छात्र बारिश के पानी में बहा, 11 सेकंड में ग्रामीण ने यूं बचाई जान, मैहर में टला बड़ा हादसा

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मैहर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी. स्कूल से घर लौट रहा पहली कक्षा का एक मासूम तेज बारिश से सड़क पर भरे तेज बहाव वाले पानी बहने लगा. यह पूरी घटना सिर्फ 11 सेकंड के वीडियो में कैद हुई है. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना देर किए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
घटना मैहर जिले के भदनपुर माध्यमिक शाला के पास की है. लगातार बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था और बहाव काफी तेज था. स्कूल की छुट्टी के बाद पहली कक्षा का छात्र अपनी बहन और अन्य बच्चों के साथ घर लौट रहा था. तभी जलभराव वाली सड़क पार करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया. तेज बहाव में बच्चा सड़क पर गिर पड़ा और पानी के साथ बहते हुए पुल के नीचे बने नाले की ओर जाने लगा. कुछ पल के लिए वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। घटना इतनी अचानक हुई कि हर कोई घबरा गया.
ग्रामीण ने बचाई बच्चे की जान
इसी दौरान ग्रामीणों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए दौड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. ग्रामीणों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. यदि कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो मासूम की जान पर बन सकती थी. यह पूरी घटना वहां मौजूद किसी व्यक्ति के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा पानी के तेज बहाव में बह रहा है और गांव वाले उसकी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गांव वालों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं.
बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने स्कूलों के आस-पास जल-जमाव और बच्चों की सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसे इलाकों में खास निगरानी और सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए ताकि स्कूली बच्चों को किसी भी तरह के खतरे का सामना न करना पड़े.
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