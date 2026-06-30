मैहर में नकाबपोश चोर गैंग का आतंक, ताला तोड़कर घर में घुसे बदमाश, CCTV में कैद हुई

जांच में जुटी पुलिस

मंगलवार सुबह जब परिवार के लोगों ने पीछे का टूटा ताला और घर के अंदर बिखरा सामान देखा तो चोरी के प्रयास का पता चला. इसके बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, जिसमें चारों नकाबपोश बदमाशों की गतिविधियां साफ तौर पर रिकॉर्ड मिलीं. इसके बाद घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जिसमें नकाबपोश चार बदमाशों की हरकतें साफ तौर पर दिखाई दे रही थीं. घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और वे मामले की जांच कर रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.