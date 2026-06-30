मैहर में नकाबपोश चोर गैंग का आतंक, ताला तोड़कर घर में घुसे बदमाश, CCTV में कैद हुई

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Maihar Masked Thieves Gang: मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ओइला गांव में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात नकाबपोश चोरों के एक गैंग ने एक मकान में चोरी का प्रयास किया. चार बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन परिवार के जाग जाने से वारदात को अंजाम दिए बिना ही मौके से फरार हो गए. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
चोरी की कोशिश नाकाम
जानकारी के अनुसार, देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच चार नकाबपोश बदमाश जयंत मौर्य के घर के पीछे वाले दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए. सभी बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे और उनके हाथों में डंडे थे. घर में घुसने के बाद बदमाशों ने चोरी की नीयत से कमरों में सामान खंगालना शुरू कर दिया. इसी दौरान घर के अंदर मौजूद परिवार के लोगों की आहट मिलते ही चोर घबरा गए और बिना कोई सामान ले जाए मौके से फरार हो गए.
जांच में जुटी पुलिस
मंगलवार सुबह जब परिवार के लोगों ने पीछे का टूटा ताला और घर के अंदर बिखरा सामान देखा तो चोरी के प्रयास का पता चला. इसके बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, जिसमें चारों नकाबपोश बदमाशों की गतिविधियां साफ तौर पर रिकॉर्ड मिलीं. इसके बाद घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जिसमें नकाबपोश चार बदमाशों की हरकतें साफ तौर पर दिखाई दे रही थीं. घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और वे मामले की जांच कर रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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