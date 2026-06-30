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मैहर में नकाबपोश चोर गैंग का आतंक, ताला तोड़कर घर में घुसे बदमाश, CCTV में कैद हुई

Maihar Masked Thieves Gang: मैहर के ओइला गांव में चार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में चोरी की कोशिश की, लेकिन परिवार के जागने पर बिना वारदात को अंदाम दिए फरार हो गए. पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited By:Pooja
Published: Jun 30, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:03 PM IST
मैहर में नकाबपोश चोर गैंग का आतंक, ताला तोड़कर घर में घुसे बदमाश, CCTV में कैद हुई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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