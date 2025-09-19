नवरात्रि में मैहर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से होगा 15 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव, देखिए लिस्ट
Maihar News: अगर आप नवरात्रि के दौरान मैहर स्थित मां शारदा का दर्शन करने जाने वाले हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि नवरात्रि के दौरान रेलवे ने यहां 15 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव का फैसला लिया है. आइए जानते हैं कौन-कौन सी ट्रेनों का ठहराव होगा. 

Maihar Navratri Special Trains: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. नवरात्रि के दौरान मैहर जिले में स्थित मां शारदा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगती है. यहां देश के कोने-कोने से श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए आते हैं. नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. पश्चिम मध्य रेलवे मंडल से गुजरने वाली 15 जोड़ी प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों का नवरात्रि के दौरान अस्थाई ठहराव रहेगा. यह ट्रेनें 5 मिनट के लिए मैहर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. ताकि मां शारदा के दर्शन करने भक्त आसानी से आ सके.

दरअसल, भारतीय रेलवे ने यह फैसला नवरात्रि के दौरान लगने वाली भीड़ को देखते हुए लिया है. मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रनों का अस्थाई ठहराव किया जाएगा. यह सुविधा 22 सितंबर से शुरू होगी और अगले महीने 6 अक्टूबर तक रहेगी. इस दौरान सभी ट्रेनें मैहर रेलवे स्टेशन पर पांच मिनत के लिए रूकेंगी.

जानकारी के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, चेन्नई-छपरा, वलसाड-मुजफ्फरपुर, कोल्हापुर-धनबाद, रक्सौल-एलटीटी, दुर्ग-नवतनवा, गोरखपुर-पुणे, पूर्णा-पटना, अयोध्या कैंट-एलटीटी, रांची-एलटीटी, बांद्रा-पटना, पुणे-बनारस, गुवाहाटी-एलटीटी और सूरत-छपरा जैसी ट्रेनों का अस्थाई ठहराव मैहर रेलवे स्टेशन पर होगा.

गौरतलब है कि मैहर में नवरात्रि के दौरान भक्तों की लाखों की भीड़ लगती है. ऐसे में रेल प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये व्यवस्था की है. इससे भक्तों को ट्रेन बदलने या लंबी यात्रा की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.  ट्रेन बदलने या लंबी यात्रा की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. यात्री यात्रा से पहले अपने गंतव्य और समय की सटीक जानकारी NTES ऐप अथवा 139 रेल मदद सेवा से प्राप्त कर लें.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

