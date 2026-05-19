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शारदा देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, थाना प्रभारी समेत 25 घायल

Maihar Road Accident: मां शारदा देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी की ट्रैक्टर-ट्रॉली उछलकर पलट गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है.

 

Written By  NAJEEM SAUDAGAR|Edited By: Pooja|Last Updated: May 19, 2026, 11:21 AM IST
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शारदा देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, थाना प्रभारी समेत 25 घायल

Maihar Road Accident: मैहर जिले के आमदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रीठी क्षेत्र के लोधी परिवार के सदस्य ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर मां शारदा देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे. श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली जैसे ही सुरमा मोड़ के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क से उछलकर पलट गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि थाना प्रभारी समेत 25 घायल बताए जा रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहली टक्कर के बाद भी ट्रक चालक नहीं रुका. उसने वाहन को तेज रफ्तार से भगाते हुए  ट्रैक्टर-ट्रॉली को लगातार दो बार और टक्कर मारी. कुल तीन टक्करों से ट्रॉली पूरी तरह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे के समय ट्रॉली में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में सवार थे. कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जबकि कुछ सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और राहत कार्य शुरू किया.

तीन की हुई मौत 
हादसे के दौरान एक और दुखद घटना सामने आई. घायल श्रद्धालुओं को बचाने के लिए दौड़े एक स्थानीय युवक को भी तेज रफ्तार दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ट्रैक्टर में सवार एक पुरुष श्रद्धालुओं ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला रजनी लोधी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही अंतिम सांस ली. इस प्रकार इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

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25 से अधिक लोग घायल
घटना में 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. गंभीर रूप से घायल 20 से ज्यादा लोगों को पहले कटनी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 12 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

थाना प्रभारी भी हुए घायल
हादसा रात करीब 1:30 बजे सुरमा मोड़ के पास हुआ. सूचना मिलते ही आमदरा थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए. इसी दौरान घटनास्थल पर अफरा-तफरी के बीच एक अन्य अनियंत्रित ट्रक ने थाना प्रभारी को भी टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि ट्रक का पहिया उनके पैर पर चढ़ गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल जबलपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही NHI एंबुलेंस और 108 एंबुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. अमदरा पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.

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