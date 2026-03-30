मैहर-अमरपाटन में बदला मौसम का मिजाज, एक घंटे की बारिश ने फेरा किसानों की मेहनत पर पानी; जानें कैसा रहेगा हाल

Amarpatan Mausam Update: मैहर जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अचानक कुदरत का मिजाज बदल गया है. मैहर और अमरपाटन सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में दोपहर के बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ गरज-चमक शुरू हो गई. कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में झमाझम बारिश होने लगी, जिससे इलाके के तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. हालांकि, इस खुशनुमा मौसम के बीच तेज हवाओं ने कई जगह तबाही भी मचाई है, जिससे पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने की खबरें भी सामने आई हैं.

गर्मी से राहत की यह खबर किसानों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है. दरअसल, यह समय खेतों में गेहूं की फसल की कटाई और गहाई का है. किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई यानी गेहूं की फसल काटकर खलिहानों में रखी हुई थी, लेकिन करीब एक घंटे तक हुई इस मूसलाधार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. रामाधार पटेल और सत्यनारायण चौरसिया जैसे किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से खेतों और खलिहानों में रखी फसल पूरी तरह भीग गई है, जिससे अब फसल के खराब होने का डर सताने लगा है.

बारिश में फसलें बर्बाद

किसानों की मानें तो केवल गेहूं ही नहीं, बल्कि चना, मसूर, राई और अलसी की फसलें भी कटकर खेतों में ही पड़ी थीं. कुछ जागरूक किसान तो थ्रेशर से गहाई का काम भी कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस बारिश ने काम को बीच में ही रोक दिया और फसल को चौपट कर दिया. युवा किसान राजेंद्र चौरसिया बताते हैं कि साल भर की मेहनत इस एक घंटे की बारिश में बर्बाद होती दिख रही है. बेमौसम बारिश का यह दौर किसानों के लिए बड़ी आर्थिक चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि कटी हुई फसल को बचाना अब मुश्किल हो रहा है.

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मौसम से किसान परेशान

स्थानीय लोगों ने बताया कि मौसम का यह बदला हुआ रूप दोहरी मार लेकर आया है. एक ओर जहां चिलचिलाती धूप और लू से परेशान आम जनता को ठंडक का अहसास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं. खलिहानों में रखी भीगी हुई फसल अब किसानों की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि नमी की वजह से दाने खराब होने और चमक फीकी पड़ने का खतरा है. कुल मिलाकर, मैहर क्षेत्र में हुई इस अचानक बारिश ने जहां मौसम सुहाना कर दिया है, वहीं किसानों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया है.

रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर

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