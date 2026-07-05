मैहर कुआं हादसा: वैज्ञानिक बोले 'जहरीली गैस', ग्रामीणों ने कुएं में बकरी उतारकर किया हैरान करने वाला टेस्ट

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मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र के खरमसेड़ा गांव में कुएं में उतरे तीन युवकों की मौत के बाद हादसे का रहस्य और गहरा गया है. वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी शुरुआती जांच में इन मौतों की वजह कुएं के अंदर ऑक्सीजन की कमी और मीथेन जैसी ज़हरीली गैस की मौजूदगी को बताया. हालांकि गांव के कई लोग इस नतीजे से सहमत नहीं हैं. इसी शक के चलते, ग्रामीणों ने लकड़ी का एक मचान बनाया, उस पर एक बकरी बांधी और उसे उसी कुएं में नीचे उतारा. बाद में बकरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे पूरे गांव में तरह-तरह की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गईं.
ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि अगर कुएं में जहरीली गैस थी, तो प्रशासन ने उसे तुरंत सुरक्षित क्यों नहीं किया. वहीं, प्रशासन का कहना है कि वैज्ञानिक जांच चल रही है और मौत की असली वजह का पता अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा. फिलहाल, इस दुखद घटना और इसकी वजहों को लेकर पूरे इलाके में काफी उत्सुकता है.
तीन लोगों की मौत
गौरतलब है कि खरमसेडा गांव के अहिरान टोला में एक कुएं में गिरे बैल को बचाने के लिए पहले दो लोग कुएं में उतरे थे. जब वे वापस नहीं आए, तो उन्हें बचाने के लिए दो और लोग अंदर गए. इस दौरान दम घुटने से चारों लोग बेहोश हो गए थे. आस-पास के ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, चौथा व्यक्ति सतना ज़िला अस्पताल में ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है. ग्रामीणों की मांग पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक वैज्ञानिक और उनकी टीम ने खरमसेडा गांव का दौरा किया, उन्होंने गैस डिटेक्टर से जांच की और मीथेन गैस की मौजूदगी की पुष्टि की, हालांकि ग्रामीण उनकी जांच के नतीजों को मानने को तैयार नहीं थे.
क्या कुएं में था करंट?
इस दौरान कई ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एक छोटी लकड़ी की पालकी बनाई और उसमें एक बकरी के बच्चे को बांध तकरीबन 25 फीट नीचे कुएं में बकरी को उतारा गया. कुछ देर बाद जब बकरी को ऊपर निकल गया तो बकरीद जीवित अवस्था में निकली. इसके बाद से ग्रामीणों में अलग-अलग चर्चा शुरू हो गई है. बहरहाल प्रशासन ने इसको गैस से दम घुटना माना है. ग्रामीणों का आरोप है कि कुएं में करेंट था जिससे उनकी मौत हुई हैं. ग्रामीणों के इस आरोप पर प्रशासन ने वैधानिक जांच का आश्वासन दिया है.
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