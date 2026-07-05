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मैहर कुआं हादसा: वैज्ञानिक बोले 'जहरीली गैस', ग्रामीणों ने कुएं में बकरी उतारकर किया हैरान करने वाला टेस्ट

Maihar News: मैहर जिले के खरमसेड़ा गांव में एक कुएं में उतरे तीन लोगों की मौत की वजह को लेकर विवाद बढ़ गया है. जहां शुरुआती जांच में वैज्ञानिकों ने इन मौतों की वजह ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस मीथेन की मौजूदगी को बताया है, वहीं गांव वाले इस नतीजे से सहमत नहीं हैं.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 05, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:57 AM IST
मैहर कुआं हादसा: वैज्ञानिक बोले 'जहरीली गैस', ग्रामीणों ने कुएं में बकरी उतारकर किया हैरान करने वाला टेस्ट

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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