मैहर कुआं हादसा: वैज्ञानिक बोले 'जहरीली गैस', ग्रामीणों ने कुएं में बकरी उतारकर किया हैरान करने वाला टेस्ट

तीन लोगों की मौत

गौरतलब है कि खरमसेडा गांव के अहिरान टोला में एक कुएं में गिरे बैल को बचाने के लिए पहले दो लोग कुएं में उतरे थे. जब वे वापस नहीं आए, तो उन्हें बचाने के लिए दो और लोग अंदर गए. इस दौरान दम घुटने से चारों लोग बेहोश हो गए थे. आस-पास के ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, चौथा व्यक्ति सतना ज़िला अस्पताल में ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है. ग्रामीणों की मांग पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक वैज्ञानिक और उनकी टीम ने खरमसेडा गांव का दौरा किया, उन्होंने गैस डिटेक्टर से जांच की और मीथेन गैस की मौजूदगी की पुष्टि की, हालांकि ग्रामीण उनकी जांच के नतीजों को मानने को तैयार नहीं थे.