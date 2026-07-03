मैहर के गांव में बैल को बचाने कुएं में उतरे 4 ग्रामीण, जहरीली गैस से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर

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Maihar Well Tragedy News: मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम खरमसेड़ा में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. कुएं में गिरे एक बैल को बाहर निकालने के प्रयास में एक-एक कर चार लोग कुएं में उतर गए. आशंका है कि कुएं में जहरीली गैस जमा होने के कारण चारों का दम घुट गया, जिससे वे बेहोश हो गए.
ग्रामीणों की मदद से सभी को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन लाया गया. यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति का इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, एसडीओपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान कुछ अन्य लोगों के भी बेहोश होने की सूचना मिली है. जानकारी के अनुसार, हादसे में कृष्ण कुमार यादव (28 वर्ष), वीरेंद्र यादव (47 वर्ष) और राहुल यादव (34 वर्ष) की मौत हुई है. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
तीन लोगों की मौत हो गई
एसडीओपी ख्याति मिश्रा ने बताया, डायल-100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि तीन-चार लोग कुएं के अंदर फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि गांव के एक कुएं में बैल गिर गया था. उसे बचाने के लिए चार लोग कुएं में उतरे थे. कुएं के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बाहर नहीं आ सके. बाद में ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला. चारों को अस्पताल भेजा गया, जहां तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का उपचार जारी है और उसकी हालत स्थिर है.
पूरे मामले की जांच जारी
वहीं, ग्रामीण सुरेश यादव ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो कई लोग कुएं के पास मौजूद थे. कुछ लोगों ने आशंका जताई कि कुएं में करंट या जहरीली गैस हो सकती है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा जहरीली गैस के कारण हुआ या किसी अन्य वजह से. उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार पशु कुएं में गिरे हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार हुई है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.
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