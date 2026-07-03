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मैहर के गांव में बैल को बचाने कुएं में उतरे 4 ग्रामीण, जहरीली गैस से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर

Maihar News: मैहर जिले के खरमसेड़ा गांव में कुएं में गिरे बैल को बचाने उतरे चार ग्रामीण जहरीली गैस की चपेट में आ गए. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:16 PM IST
मैहर के गांव में बैल को बचाने कुएं में उतरे 4 ग्रामीण, जहरीली गैस से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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