मैहर के गांव में बैल को बचाने कुएं में उतरे 4 ग्रामीण, जहरीली गैस से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर

ग्रामीणों की मदद से सभी को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन लाया गया. यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति का इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, एसडीओपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान कुछ अन्य लोगों के भी बेहोश होने की सूचना मिली है. जानकारी के अनुसार, हादसे में कृष्ण कुमार यादव (28 वर्ष), वीरेंद्र यादव (47 वर्ष) और राहुल यादव (34 वर्ष) की मौत हुई है. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.