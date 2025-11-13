Advertisement
मोहब्बत का हाईटेंशन ड्रामा, प्रेमिका को बुलाने की जिद में टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, प्रशासन के छूटे पसीने

Maihar News-मैहर के एक गांव में युवक हाईटेंशन पावर ग्रिड टावर पर चढ़ गया. युवक अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ा हुआ था और वहां मौजूद लोगों का आत्महत्या की धमकी दे रहा था. सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और नादन थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:19 PM IST
Young Man Climbs of Tower-मध्यप्रदेश के मैहर क्षेत्र के जरियारी गांव में गुरुवार को एक हैरान करने वाला घटनाक्रम हुआ. यहां एक युवक हाईटेंशन पावर ग्रिड के टावर पर चढ़ गया. युवक बार-बार अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद कर रहा था और नीचे उतरने से इंकार कर रहा था. इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग टावर के नीचे जमा हो गए. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. 

प्रेमिका को बुलाने की जिद 
ग्रामीणों की अनुसार, युवक की पहचान ग्राम नादो सुलखमा निवासी प्रदीप कोल के रूप में हुई है. प्रदीम की प्रेमिका जरियारी गांव में रहती है. बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संबंधों में तनाव आने के बाद लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी. इसी नाराजगी में प्रदीप गुरुवार सुबह अचानक टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका को बुलाने की जिद करने लगा. 

प्रेमिका का नाम चिल्ला रहा था युवक
युवक बार-बार ऊंचाई से अपनी प्रेमिका का नाम लेकर चिल्ला रहा था, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की सूचना मिलते ही नादन थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहंचे. थाना प्रभारी रेणुका मिश्रा, वंदना द्विवेदी और प्रदीप तिवारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर स्थित संभालने में जुट गए. 

नीचे नहीं उतर रहा था युवक
पुलिस लगातार माइक से युवक को नीचे उतरने की अपील कर रही थी, लेकिन टावर की ऊंचाई के कारण आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी. प्रशासन ने बिजली विभाग की मदद से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की प्रयास शुरू किए. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण तमाशबीन बने रहे. पुलिस का कहना है कि युवक को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे लाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार,ग्वालियर में करती थी वेश्यावृत्ति

