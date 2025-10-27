सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें

LTT-Bhagalpur Express Accident: मध्यप्रदेश के सतना-मानिकपुर रेल खंड पर मझगवां और ठिकरिया स्टेशन के बीच देर रात एक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें LTT मुंबई से भागलपुर (12336) जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की तीन यात्री बोगियां मुख्य ट्रेन से अलग हो गईं. यह घटना रात करीब 2:54 बजे हुई जब S1 कोच की कपलिंग टूट गई, जिसके परिणामस्वरूप जनरल कोच और उससे जुड़ा गार्ड यान ट्रेन से अलग हो गया. इस हादसे से यात्रियों में घबराहट फैल गई. राहत की बात यह रही कि ट्रेन उस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद धीमी गति (कासन) पर चल रही थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

कपलिंग टूटने से चलती ट्रेन से अलग हुई 3 बोगियां

दरअसल, सतना- मानिकपुर रेलखंड में शनिवार देर रात बड़ा हादसा टल गया. मझगवां और ठिकरिया स्टेशन के बीच एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस (12336) की तीन बोगियां चलती ट्रेन से अलग हो गईं. रात 2:54 बजे एस-1 कोच की कपलिंग टूटने से जनरल कोच और गार्ड यान ट्रेन से अलग हो गए. उस समय ट्रेन की रफ्तार केवल 10 किमी/घंटा थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और एस-1 कोच को अलग कर बाकी कोचों को जोड़ा. लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे ट्रेन को रवाना किया गया. रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

टला बड़ा रेल हादसा

घटना की जानकारी मिलने पर एरिया मैनेजर नरेश सिंह, स्टेशन मास्टर अब्दुल मतीन, कमर्शियल और CNW स्टाफ, RPF, GRP और एक टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची. टेक्निकल स्टाफ ने S1 कोच को अलग किया और डाउन ट्रैक को फिर से खोला. इसके बाद S1 कोच के यात्रियों को दूसरे कोच में ट्रांसफर किया गया और बाकी दो जनरल कोच को जोड़कर ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना हुई. रेलवे के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी. S1 कोच का कपलर टूट गया, जिससे प्रेशर कम हो गया और ट्रेन के ऑटोमैटिक ब्रेक लग गए. अलग हुए तीनों कोच लगभग 100 मीटर ही चल पाए.

