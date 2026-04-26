सिस्टम की बड़ी लापरवाही! कहीं बिना कान के जन्मी बच्ची, तो कहीं जुड़वा मासूमों में से एक की मौत

Satna News: सतना जिले से कुपोषण के दो हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं. पहला मामला नयागांव से सामने आया है, जहां कुपोषण के चलते एक गर्भवती महिला ने ऐसी बच्ची को जन्म दिया, जिसका जन्म बिना कान के हुआ. परिजनों ने आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने न तो कोई सलाह दी और न ही कोई उपाय बताया. बच्ची के जन्म के बाद भी जब परिजन आंगनवाड़ी पहुंचे, तब भी उन्हें कोई मार्गदर्शन या इलाज संबंधी परामर्श नहीं दिया गया.

इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर सतना के अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई और उसे रीवा रेफर कर दिया. वर्तमान में बच्ची रीवा के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति में पहले से सुधार बताया जा रहा है.

दूसरा मामला सतना जिले के पैपथरा से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. जन्म से ही दोनों बच्चे कुपोषित थे. दूसरे दिन से ही उन्हें उल्टी-दस्त और तेज बुखार की शिकायत होने लगी. यहां भी आंगनवाड़ी की ओर से कोई ध्यान या सलाह नहीं दी गई. जानकारी के अभाव में परिजन एक झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने लगे, जिससे दोनों बच्चों की हालत और बिगड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बाद में परिजन सतना के सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. एक बच्चे की मौत सतना में ही हो गई, जबकि दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है और अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

एक बच्चे की मौत

इस पूरे मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. करण जोशी ने बताया कि सतना से आए जुड़वा बच्चों में से एक की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि दूसरा बच्चा अब सुरक्षित है और उसका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है. वहीं, बिना कान के जन्मी बच्ची की हालत में भी सुधार है. डॉक्टरों की टीम दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रख रही है और उन्हें जल्द स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!