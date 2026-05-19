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Satna: राइस ब्रान ऑयल मिल में लगी भयानक आग, 10KM दूर तक दिखीं आग की लपटें, जिंदा जला मशीन ऑपरेटर

Satna Fire Accident: सतना के मैहर बायपास स्थित राइस मिल में भीषण आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकी दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं.  इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने रात के समय अमरपाटन रोड पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 19, 2026, 10:26 AM IST
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Satna: राइस ब्रान ऑयल मिल में लगी भयानक आग, 10KM दूर तक दिखीं आग की लपटें, जिंदा जला मशीन ऑपरेटर

Satna Fire Accident: मैहर बायपास स्थित राइस मिल (राइस ब्रान ऑयल मिल) में सोमवार रात करीब 8 बजे अचानक भीषण आग लगी. कना (धान की भूसी) से तेल निकालने वाली इस मिल में देखते देखते आग इतनी बेकाबू हो गई कि दूर-दूर तक लपटें दिखाई देने लगीं. इस हादसे में 1 मजदूर दिलावर सिंह की जलने से मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.  घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सिटी और कोतवाली टीआई सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे. आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रात के समय अमरपाटन रोड पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. 

बताया जा रहा है कि, रात 8:00 बजे अमरपाटन-मैहर टी-जंक्शन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित विद्याश्री राइस मिल में अचानक आग लग गई. मिल के अंदर बड़ी मात्रा में धान और चावल का छिलका (भूसा) जमा था, जिसके कारण आग बहुत तेजी से फैल गई और देखते देखते आग मिल के उस हिस्से तक पहुंच गई, जहां चावल के छिलके से तेल निकालने का काम होता है. इसके बाद आग और भड़क उठी और एक विशाल अग्निकांड में बदल गई. आग की लपटें इतनी तेज और इतनी ऊंची थीं कि वे 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं. घटना होने के लगभग 15 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया.

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जिंद जला मशीन ऑपरेटर 
घटना के समय मशीन ऑपरेटर दिलावर सिंह, मुन्नू केवट सहित एक कर्मचारी  मिल के अंदर मौजूद थे. आग लगने के बाद दो कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, हालांकि वे बुरी तरह झुलस गए थे. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं 45 वर्षीय दिलावर सिंह आग बुरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

परिजनों ने सतना-अमरपाटन मार्ग किया जाम
आग लगते ही क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मिल के पास बसी बस्ती के लोग डर के मारे वहां से भागने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की एक टीम कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंच गई और स्थिति को काबू में कर लिया. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने गुस्से में आकर सतना-अमरपाटन मार्ग जाम कर दिया. इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस और हाथापाई भी हुई.

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