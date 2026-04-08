सतना में भीषण अग्नि-कांड! हाईटेंशन लाइन से गिरी चिंगारी, 7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर राख

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद इलाके में खराब मौसम ने स्थानीय किसानों पर दोहरी मार डाली है. यहां पिपरोखर गांव में तब अफरा-तफरी मच गई जब खेतों के ऊपर से गुजर रही एक हाई-टेंशन बिजली की लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया. चिंगारियां सूखी गेहूं की फसल पर गिरीं और उस समय चल रही तेज हवाओं ने आग में घी का काम किया, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला. आग की लपटों ने एक के बाद एक सात किसानों के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया और 12 एकड़ से ज्यादा की खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर खाक

रिपोर्ट्स के अनुसार आग लगने की यह घटना मंगलवार देर शाम नागौद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पिपरोखर गांव में हुई. बताया जा रहा है कि हाई-टेंशन बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियों के कारण खेतों में भीषण आग लग गई. तेज हवाओं के कारण आग कुछ ही समय में तेजी से फैल गई और लगभग 12 एकड़ जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया. इससे 7 किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड

साहस का परिचय देते हुए ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों और पानी की मदद से बचाव अभियान शुरू किया और साथ ही डायल 112 के जरिए पुलिस को भी सूचित किया. नागौद पुलिस और दमकल की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं. लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और दमकल टीम को आग को और फैलने से रोकने और उस पर काबू पाने में सफलता मिली. हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था. इस आग ने उन किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है, जिनकी पूरे साल की कमाई और उम्मीदें इन्हीं फसलों पर टिकी थीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!