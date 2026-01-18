Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़

मौनी अमावस्या पर मंदाकिनी नदी के घटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के मौके पर सतना में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं  मंदाकिनी नदी के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगाई. श्रद्धालुओं ने कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा कर सुख-समृद्धि की कामना की.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 18, 2026, 03:04 PM IST
Mauni Amavasya 2026: धर्मनगरी चित्रकूट में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालुओं के चित्रकूट पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. अमावस्या मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग भगवान कामतानाथ के दर्शन के लिए धर्मनगरी पहुंच रहे हैं.

श्रद्धालुओं ने सुबह तड़के से ही पवित्र पावनी मंदाकिनी नदी के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया है. स्नान के पश्चात श्रद्धालु भगवान के दर्शन-पूजन कर कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं. वर्तमान में धर्मनगरी की स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, हालांकि भीड़ के निरंतर बढ़ते दबाव को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

मंदाकिनी नदी मे लगाई आस्था की डुबकी 
अमावस्या मेले में उमड़ते जनसैलाब को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. घाटों से लेकर परिक्रमा मार्ग तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के विशेष प्लान लागू किए गए हैं. मौनी अमावस्या के मौके पर मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया और सुख-समृद्धि की कामना की.

