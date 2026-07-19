/मैहर में मंच से मंत्री राधा सिंह की नसीहत, बोलीं महिलाओं को आगे आने दीजिए, उनके पति ना संभालें जिम्मेदारी

'तो महिलाओं को आगे तो लाना चाहती हैं'

मंत्री राधा सिंह ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया,"क्योंकि हम सरपंच के पति को क्या बोलते हैं?" इस पर संतोष सोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा, "आपको तो पूरा अनुभव है." उनके इस जवाब पर एक बार फिर पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा. मंत्री ने कहा, हम (सरकार) तो महिलाओं को आगे तो लाना चाहती हैं. लेकिन फिर पीछे कर देते हैं. ये तो गड़बड़ है. कहा, हम भी मंत्री बने हैं तो अपने पतिदेव को यहां प्रभार के जिले में भेज दें. कहे कि जाओ भई वहां प्रभारी हम है लेकिन आप संभालो. संतोष सोनी की तरफ देखते हुए कहा कि ऐसा हमारी बहन के साथ मत करिए. सरकार ने उन्हें बाहर निकाला है तो उन्हें बाहर आने देना चाहिए. मंत्री की यह टिप्पणी कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. उनके बयान को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने का संदेश माना जा रहा है. इस दौरान मंच में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, जिला पंचायत सदस्य तारा विजय पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र बांगरे,कलेक्टर, एसपी,नगरपालिका अध्यक्ष पति संतोष सोनी, मंडल अध्यक्ष विकास तिवारी आदि लोग मौजूद रहे.