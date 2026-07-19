Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सतना
  • /मैहर में मंच से मंत्री राधा सिंह की नसीहत, बोलीं महिलाओं को आगे आने दीजिए, उनके पति ना संभालें जिम्मेदारी

मैहर में मंच से मंत्री राधा सिंह की नसीहत, बोलीं महिलाओं को आगे आने दीजिए, उनके पति ना संभालें जिम्मेदारी

Minister Radha Singh Advice: मैहर में आंगनबाड़ी केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां उनके पति नहीं, बल्कि वे स्वयं निभाएं.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited By:Pooja
Published: Jul 19, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:54 PM IST
मैहर में मंच से मंत्री राधा सिंह की नसीहत, बोलीं महिलाओं को आगे आने दीजिए, उनके पति ना संभालें जिम्मेदारी

About the Author

NAJEEM SAUDAGAR

NAJEEM SAUDAGAR

नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मदरसे की महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, विधायक ने...
vidisha news18 min ago
2
mp government schools39 min ago
3
mandla news56 min ago
4
sidhi police1 hr ago
5
gwalior news2 hrs ago