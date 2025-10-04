Advertisement
मध्य प्रदेश दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए कहां-किस कार्यक्रम में होंगे शामिल

Mohan Bhagwat in MP: मोहन भागवत आज से दो दिन के लिए मैहर-सतना दौरे पर हैं. मंदिर दर्शन, स्थानीय स्वयंसेवकों से मुलाकात और सामाजिक एकता के कार्यक्रमों के बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:53 AM IST
एमपी दौरे पर भागवत
Satna News: आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज से दो दिन के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. इस दौरान वे मैहर और सतना जिले में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उनका दौरा संगठन की गतिविधियों, सांस्कृतिक दर्शन और स्थानीय स्वयंसेवकों से मिलने-जुलने पर केंद्रित है. खास बात ये है कि ये दौरा दशहरे के समय हो रहा है, जब प्रदेश के कई हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम जोरों पर होते हैं. सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़ी तैयारियां कर रखी हैं.

आज मोहन भागवत सबसे पहले मैहर के मां शारदा देवी मंदिर जाएंगे. यहां वे देवी के दर्शन करेंगे और पूजा-अर्चना में हिस्सा लेंगे. मैहर का ये मंदिर शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है और स्थानीय लोगों के लिए आस्था का खास केंद्र है. दर्शन के बाद भागवत सतना जिले के उतेली इलाके में आयोजित प्रांत स्तरीय विस्तारक वर्ग को संबोधित करेंगे. इस वर्ग में प्रदेश भर से आरएसएस के प्रचारक शामिल होंगे और संगठन की आगे की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

दूसरे दिन यानी 5 अक्टूबर को उनका दौरा सतना के सिंधी कैंप में स्थित बाबा मेहरशाह दरबार साहिब के उद्घाटन से शुरू होगा. ये दरबार साहिब सिख समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसका लोकार्पण सामाजिक एकता का संदेश देगा. इसके बाद भागवत बीटीआई ग्राउंड में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों स्वयंसेवक और आम लोग मौजूद होंगे.

सुरक्षा व्यवस्था सख्त
सुरक्षा के लिए दोनों जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. सतना के जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जा रही है और ट्रैफिक व पार्किंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है. मोहन भागवत के पिछले दौरे की तरह इस बार भी उनके भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन सकते हैं. (रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सतना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

