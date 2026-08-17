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रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को डबल तोहफा...शगुन के साथ खाते में आएंगे पैसे, इस दिन CM जारी करेंगे 39वीं किस्त

मध्य प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले पर डबल तोहफा मिलने वाला है. मुख्यमंत्री मोहन यादव 19 अगस्त को मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें 1500 रुपए की मासिक सहायता राशि के साथ 259 रुपए अतिरिक्त भेजे जाएंगे.

Written ByPooja
Published: Aug 17, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:38 PM IST
रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को डबल तोहफा...शगुन के साथ खाते में आएंगे पैसे, इस दिन CM जारी करेंगे 39वीं किस्त
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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