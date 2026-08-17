/रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को डबल तोहफा...शगुन के साथ खाते में आएंगे पैसे, इस दिन CM जारी करेंगे 39वीं किस्त

मुख्यमंत्री मोहन रक्षाबंधन के मौके पर तीसरी बार शगुन की राशि देने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में लाडली बहना योजना की शुरू की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत हर महीने 1,000 दिए जाते थे. अगस्त 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए में शगुन के पैसे ट्रांसफर किए थे.इसके साथ ही उन्होंने मासिक राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,250 करने की घोषणा भी की थी. साल 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1,250 की किस्त के अलावा रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर 250 की अतिरिक्त राशि दी थी. इसके बाद साल 2025 में सीएम मोहन यादव ने 7 अगस्त 2025 को लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में 250 की अतिरिक्त राशि जारी की.