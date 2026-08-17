/रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को डबल तोहफा...शगुन के साथ खाते में आएंगे पैसे, इस दिन CM जारी करेंगे 39वीं किस्त

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मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को डबल तोहफा देने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव 19 अगस्त को मैहर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे.
जिसके तहत पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की मासिक सहायता राशि के साथ 250 रुपए रक्षाबंधन उपहार के तौर पर भेजे जाएंगे. सरकार के इस फैसले से प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा.
इस बार रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को तोहफे के तौर पर राज्य सरकार ने 1,500 की नियमित किस्त के साथ 250 रुपये की अतिरिक्त शगुन राशि देने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि इस महीने लाडली बहनों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए कुल 1,750 सीधे भेजे जाएंगे.
19 अगस्त को 39वीं किस्त जारी करेंगे सीएम
लाडली बहना योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश की 1.25 करोड़ महिला लाभार्थियों को हर महीने 1,500 देती है. सीएम मोहन यादव इस योजना की 38वीं किस्त जुलाई में जारी कर चुके है. अब तक इन किस्तों के जरिए लाडली बहनों के खातों में कुल 61,000 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अगस्त को इस योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे.
तीसरी बार शगुन की राशि देंगे सीएम
मुख्यमंत्री मोहन रक्षाबंधन के मौके पर तीसरी बार शगुन की राशि देने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में लाडली बहना योजना की शुरू की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत हर महीने 1,000 दिए जाते थे. अगस्त 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए में शगुन के पैसे ट्रांसफर किए थे.इसके साथ ही उन्होंने मासिक राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,250 करने की घोषणा भी की थी. साल 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1,250 की किस्त के अलावा रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर 250 की अतिरिक्त राशि दी थी. इसके बाद साल 2025 में सीएम मोहन यादव ने 7 अगस्त 2025 को लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में 250 की अतिरिक्त राशि जारी की.
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