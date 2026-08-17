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सतना में ‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा, निवेश के नाम पर रकम ऐंठने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

Satna Crime News: सतना के सिटी कोतवाली क्षेत्र में लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर निवेश कराने और रकम वापस नहीं करने के मामले में पुलिस ने चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा को गिरफ्तार किया. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

Written BySanjay Lohani
Published: Aug 17, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:13 PM IST
सतना में ‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा, निवेश के नाम पर रकम ऐंठने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: AI Generated Images

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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