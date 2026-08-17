सतना में ‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा, निवेश के नाम पर रकम ऐंठने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

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Satna Fraud Case: सतना में एक व्यक्ति द्वारा लोगों को बरगलाकर उनके द्वारा दिए गए पैसे को निजी कंपनी की बैंकिंग के जरिए दोगुना करने का लालच देकर पैसे ऐंठ लिए गए. इसको लेकर मामले की शिकायत सिटी कोतवाली पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी न्यायालय से पहुंचा सलाखों के पीछे.
सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर में ऑफिस बनाकर बैंक से दोगुना पैसा करने का लालच देकर लोगों से एचीवर्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव कंपनी में पैसा जमा कराने और पैसा वापस न करने वाले एक आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया. मामले में 15 मार्च 2026 को प्रमोद कुमार दुबे, पिता रामनाथ दुबे, ने अपने अन्य साथियों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.
मामला दर्ज कर कार्रवाई की
रिपोर्ट में बताया गया कि चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा, पिता रोशनलाल कुशवाहा, उम्र 34 वर्ष, निवासी पीएम आवास उतैली, ने एचीवर्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव कंपनी में पैसे दोगुने करने का लालच देकर उससे और उसके अन्य परिचितों से उक्त कंपनी में पैसे जमा करा लिए. नियत अवधि पूरी होने के बाद पैसे देने में आनाकानी करने लगा. पैसे हड़पने की नीयत से वापस नहीं कर रहा था. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की.
दोगुनी करने का लालच
इस बारे में सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एचीवर्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. इसका राजेंद्र नगर में ऑफिस था. वर्ष 2022 के आसपास लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर पैसे का इन्वेस्टमेंट कराया गया था.
कई धाराओं में केस दर्ज
इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने एक आरोपी चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया. वहीं, सीएसपी ने आमजन से अपील की है कि अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी प्रकार के लालच में आकर निवेश न करें. सावधान रहें और सतर्क रहें.
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