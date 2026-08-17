सतना में ‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा, निवेश के नाम पर रकम ऐंठने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

मामला दर्ज कर कार्रवाई की

रिपोर्ट में बताया गया कि चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा, पिता रोशनलाल कुशवाहा, उम्र 34 वर्ष, निवासी पीएम आवास उतैली, ने एचीवर्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव कंपनी में पैसे दोगुने करने का लालच देकर उससे और उसके अन्य परिचितों से उक्त कंपनी में पैसे जमा करा लिए. नियत अवधि पूरी होने के बाद पैसे देने में आनाकानी करने लगा. पैसे हड़पने की नीयत से वापस नहीं कर रहा था. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की.