टोंटी लगी है पर बूंद गायब! 1 नल पर टिकी सतना के भटनवारा की 4 हजार की आबादी, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

Satna News: सतना जिले में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित भटनवारा गांव में करीब 4 हजार की आबादी पानी के लिए संघर्ष कर रही है. गांव में जल संकट का आलम यह है कि पूरा गांव ग्राम पंचायत भवन में लगे एकमात्र पंप पर निर्भर है. पानी भरने के लिए लोग सुबह से ही डिब्बे, बाल्टियां और अन्य बर्तन लेकर लाइन में लग जाते हैं. ग्रामीण साइकिल, बाइक, ई-रिक्शा और पैदल पंप तक पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.

रहीमदास का प्रसिद्ध दोहा 'रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून' आज भटनवारा गांव की स्थिति पर पूरी तरह सटीक बैठता है. गांव के लोगों का कहना है कि पानी के बिना उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. यदि पंप चलाने वाली बिजली बंद हो जाए तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. बिजली नहीं होने पर पंप बंद हो जाता है और लोगों को घंटों पानी के साथ-साथ बिजली आने का भी इंतजार करना पड़ता है.

नलों में नहीं आ रहा पानी

ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने नल-जल योजना के तहत घर-घर नल कनेक्शन तो पहुंचा दिए, लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं आया. करीब तीन वर्ष पहले लगाए गए नल अब जगह-जगह टूट-फूट चुके हैं. गांव की सड़कों के किनारे और घरों के बाहर नल के ढांचे जर्जर हालत में पड़े दिखाई देते हैं. लोगों का कहना है कि केवल ढांचा खड़ा कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित न हो.

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पानी की बड़ी किल्लत

पानी की किल्लत का असर ग्रामीणों के रोजगार और रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ रहा है. सुबह पानी भरने के लिए लंबी कतारों में लगने के कारण कई लोगों को अपने काम पर देर से पहुंचना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की इस गंभीर समस्या को देखने कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आता. कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

गांव में बड़ा जल संकट

भटनवारा के सरपंच राजू यादव ने भी गांव में जल संकट की पुष्टि की है. उनका कहना है कि गांव की आबादी 4 हजार से अधिक है और नल-जल योजना के तहत आवश्यक ढांचा तैयार होने के बावजूद जल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है. इस संबंध में अधिकारियों से कई बार चर्चा की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया. उन्होंने कहा कि जब तक योजना पूरी तरह शुरू नहीं होती, तब तक पूरा गांव एक ही पंप से पानी भरने के लिए मजबूर रहेगा.

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