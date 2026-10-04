'जनता नकार चुकी है...', राहुल गांधी पर एमपी बीजेपी का करारा जवाब, 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कही ये बात

राहुल गांधी पर साधा निशाना

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब केरल में वामपंथी सरकार आई और वोटर लिस्ट में गलत एंट्री हुई थी, तो उन्हें हटाया गया. इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी. नॉर्थ इंडिया और बाकी जगहों पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस को नया नेता ढूंढना चाहिए. लगातार चुनाव हारने के बाद भी वह अपनी पार्टी को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं.