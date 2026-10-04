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'जनता नकार चुकी है...', राहुल गांधी पर एमपी बीजेपी का करारा जवाब, 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कही ये बात

MP BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सतना दौरे के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोप और SIR के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता राहुल गांधी को नकार चुकी है. कांग्रेस को नया नेतृत्व तलाशना चाहिए.

Written BySanjay Lohani
Published: Oct 04, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 10:26 PM IST
'जनता नकार चुकी है...', राहुल गांधी पर एमपी बीजेपी का करारा जवाब, 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कही ये बात
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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