'जनता नकार चुकी है...', राहुल गांधी पर एमपी बीजेपी का करारा जवाब, 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कही ये बात

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मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सतना जिले के दौरे पर पहुंचे. जहां पर उन्होंने एक सेवा सेतु अभियान समेत कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए. हेमंत खंडेलवाल सतना से पहले मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इसके बाद सतना में गए, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. वहीं सतना के बाद रीवा रवाना हो गए.
इन कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना शाधा. उन्होंने कहा कि उनके पास लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है. उनके बारे में बात करना ही बेकार है. राहुल गांधी के वोट चोरी का विरोध को लेकर हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि देश में जनता उन्हें नकार चुकी है. बीच-बीच में उन्हें कोई न कोई मुद्दा चाहिए.
SIR को लेकर क्या कहा ?
उन्होंने आगे कहा कि SIR के कारण कुछ लोगों के नाम कटे हैं. अगर किसी का नाम दो वोटर लिस्ट में है, तो वह दो जगह वोट क्यों डाले? अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है, तो भारत में उसे मतदान का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? भारत के नागरिकों का अधिकार छीनने के लिए और विदेशी ताकतों के कहने पर कौन-सी शक्तियां SIR का विरोध कर रही हैं?
इंदिरा गांधी पर क्या बोले?
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब उन्होंने भी इस अधिकार का इस्तेमाल किया था. हर 15 से 20 साल में मतदाता सूची का गहन परीक्षण होता है. कोर्ट ने भी इसे सही बताया है.
राहुल गांधी पर साधा निशाना
उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब केरल में वामपंथी सरकार आई और वोटर लिस्ट में गलत एंट्री हुई थी, तो उन्हें हटाया गया. इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी. नॉर्थ इंडिया और बाकी जगहों पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस को नया नेता ढूंढना चाहिए. लगातार चुनाव हारने के बाद भी वह अपनी पार्टी को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं.