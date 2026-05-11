Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3213049
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

'40 रुपए में भी भ्रष्टाचार...', जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, अपराध पर भी उठाए सवाल

Jitu Patwari News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. कुपोषण को लेकर सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए है. वहीं अपराध पर सरकार को आड़े हाथों लिया है.

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 11, 2026, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jitu Patwari News
Jitu Patwari News

MP Politics News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों सरकार पर लगातार हमलावर दिख रही है. वहीं सतना पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कुपोषण योजना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है. जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार 40 रुपए में भ्रष्टाचार कर कुपोषण मिटा रही है. इतना ही नहीं जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार भी निशाना साधा है. 

दरअसल, सतना में कुपोषण के चलते 4 माह के मासूम की मौत हो गए थी. उसके बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कुपोषण को लेकर मध्यप्रदेश की जो स्थिति है. यह सरकार ₹40 में कुपोषण मिटाना चाहती है. एक कुपोषित बच्चों को ₹40 की सरकारी सहायता सरकार देती है. उसमें भी करप्शन करते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं पर हैं, तो वह मध्य प्रदेश हैं.

सतना में 8000 से ज्यादा बच्चे
पटवारी ने आगे कहा कि कुपोषण मामले में सतना जिला सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि सतना जिले में अकेले 8000 से अधिक कुपोषित बच्चे हैं. पटवारी का कहना है कि जो सरकार 25 सालों से वो अपना पेट भरने में ही व्यस्त है. और जो बहन-बेटी बच्चों को जन्म देती है. उनके स्वास्थ्य के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है. तो ये अपने आप में बताता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपराध पर क्या बोले पटवारी?
वहीं प्रदेश में अपराध को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश के अपराधों में से 32% मध्य प्रदेश में हैं. उन्होंने कहा कि यह जंगलराज का जीता-जागता प्रमाण है. पटवारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ही इस स्थिति को उजागर करती है. उन्होंने कहा, 'देश के गृहमंत्री पूरी तरह नाकारा और निकम्मे साबित हुए हैं. मध्य प्रदेश जंगलराज का पर्याय बन गया है. उन्होंने कहा कि अगर सिक्का ऊपर उछाला जाए और नीचे गिरे, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ करप्शन लिखा होगा. इन्होंने भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है. भ्रष्टाचार बीजेपी के खून की तरह रगों में दौड़ने लगा है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

satna news

Trending news

indore my hospial
हल्दी रस्म करने वाले सावधान! इंदौर के MY अस्पताल में मची चीख-पुकार
satna news
'40 रुपए में भी भ्रष्टाचार..', पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल,अपराध पर भी कही बड़ी बात
mp police
MP के 101 पुलिसकर्मियों को केएफ रूस्तमजी पुरस्कार, मोहन यादव बोले- बनाई अलग पहचान
gwalior bhind national highway
ग्वालियर-भिंड NH पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर खंती में गिरी तेज रफ्तार कार
betul news
बैतूल में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, लापरवाही के आरोप में डॉक्टर की पिटाई
  viral video
साहब को लगी गर्मी तो भूल गए मर्यादा, खरीद केंद्र पर चड्डी-बनियान में दिखे प्रबंधक
shahzad bhatti gang
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे अरेस्ट, MP के रहने वाले हैं आरोपी
Congress Leader Viral Video
उपार्जन केंद्र कर्मचारियों पर भड़के कांग्रेस किसान नेता, प्रशासन ने दी सफाई...
Cheetah
प्रोजेक्ट चीता में रोज नए कीर्तिमान रच रहा MP, अब खुले जंगल में घूमेंगे और 2 चीते
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में होगा एफ रुस्तमजी पुरस्कार समारोह, 101 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, पढ़ें आज की बड़ी खबरें