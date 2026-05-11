'40 रुपए में भी भ्रष्टाचार...', जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, अपराध पर भी उठाए सवाल

MP Politics News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों सरकार पर लगातार हमलावर दिख रही है. वहीं सतना पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कुपोषण योजना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है. जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार 40 रुपए में भ्रष्टाचार कर कुपोषण मिटा रही है. इतना ही नहीं जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार भी निशाना साधा है.

दरअसल, सतना में कुपोषण के चलते 4 माह के मासूम की मौत हो गए थी. उसके बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कुपोषण को लेकर मध्यप्रदेश की जो स्थिति है. यह सरकार ₹40 में कुपोषण मिटाना चाहती है. एक कुपोषित बच्चों को ₹40 की सरकारी सहायता सरकार देती है. उसमें भी करप्शन करते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं पर हैं, तो वह मध्य प्रदेश हैं.

सतना में 8000 से ज्यादा बच्चे

पटवारी ने आगे कहा कि कुपोषण मामले में सतना जिला सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि सतना जिले में अकेले 8000 से अधिक कुपोषित बच्चे हैं. पटवारी का कहना है कि जो सरकार 25 सालों से वो अपना पेट भरने में ही व्यस्त है. और जो बहन-बेटी बच्चों को जन्म देती है. उनके स्वास्थ्य के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है. तो ये अपने आप में बताता है.

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अपराध पर क्या बोले पटवारी?

वहीं प्रदेश में अपराध को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश के अपराधों में से 32% मध्य प्रदेश में हैं. उन्होंने कहा कि यह जंगलराज का जीता-जागता प्रमाण है. पटवारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ही इस स्थिति को उजागर करती है. उन्होंने कहा, 'देश के गृहमंत्री पूरी तरह नाकारा और निकम्मे साबित हुए हैं. मध्य प्रदेश जंगलराज का पर्याय बन गया है. उन्होंने कहा कि अगर सिक्का ऊपर उछाला जाए और नीचे गिरे, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ करप्शन लिखा होगा. इन्होंने भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है. भ्रष्टाचार बीजेपी के खून की तरह रगों में दौड़ने लगा है.

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