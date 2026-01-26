एमपी में स्वास्थ्य सिस्टम फिर बेनकाब, एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला, युवक की तड़प-तड़प कर मौत!

Satna Health News: सतना जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की एक बार फिर पोल खुल गई है. 108 एंबुलेंस, जिसे लोगों की जान बचाने का सबसे भरोसेमंद वाहन माना जाता है, वही इस बार सवालों के घेरे में आ गया है. जिला अस्पताल के गेट पर पहुंची एंबुलेंस का दरवाजा ही नहीं खुल पाया. हालात इतने खराब थे कि शव को बाहर निकालने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करनी पड़ी. यह पूरा मामला अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के सामने हुआ, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

बता दें कि रामनगर निवासी 67 वर्षीय राम प्रसाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्होंने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत बताकर सतना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. मरीज को 108 एंबुलेंस के जरिए सतना लाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से कुछ देर पहले उनकी हालत और बिगड़ गई. एंबुलेंस जिला अस्पताल के गेट तक तो पहुंच गई.

लात मारकर खोलना पड़ा गेट

मिली जानकारी के मुताबिक, एंबुलेंस के जिला अस्पताल पहुंचने के बाद हालात और भी हैरान करने वाले थे. जब एंबुलेंस का गेट खोलने की कोशिश की गई, तो दरवाजा बुरी तरह से जाम हो गया. चालक और आसपास के लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. आखिरकार चालक को एंबुलेंस की खिड़की से अंदर घुसना पड़ा और अंदर से गेट को लात मारकर खोलना पड़ा. इसके बाद शव को बाहर निकाला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों में दिखी भारी नाराजगी

इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक तरफ मरीज एंबुलेंस के अंदर पड़ा है और दूसरी तरफ लोग दरवाजा खोलने के लिए लात-घूंसे मार रहे हैं. जब स्ट्रेचर पर मरीज को बाहर लाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन शव को वापस रामनगर ले गए. अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली.

स्वास्थ्य विभाग ने किया बचाव

जब मामला उजागर हुआ तो स्वास्थ्य विभाग अपना बचाव करते हुए नजर आया. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीज की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में हो चुकी थी. वहीं परिजनों का कहना है कि अगर एंबुलेंस की हालत ठीक होती तो मरीज बच सकता है. इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शुक्ला ने जिला समन्वयक अधिकारी को नोटिस जारी करने की बात कही, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ नोटिस से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से ही व्यवस्था सुधरेगी.

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट