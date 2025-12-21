एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक कूच की दी चेतावनी

MP E-attendance Protest Update: मध्य प्रदेश के कई शहरों में ई-अटेंडेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं अब सतना और मैहर में शिक्षकों ने सड़कों पर उतकर सरकार को चेतावनी दी है, कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में भोपाल कूच करेंगे. वहीं ई-अटेंडेंस के विरोध में राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों शिक्षक और शिक्षिकाएं सड़कों पर उतरीं और प्रशासन को ज्ञापन देकर सरकार से इस निजी ऐप को बंद करने की मांग की. शिक्षकों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आने वाले दिनों प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति के लिए ई-अटेंडेंस ऐप लागू किया गया है, जिसमें मोबाइल डिवाइस में लोकेशन और इंटरनेट की अनिवार्यता रखी गई है. किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे. इसके विरोध में सतना और मैहर जिले से हजारों शिक्षक इस ऐप के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सिविल लाइन चौपाटी के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया.

ऐप से शिक्षक परेशान ?

राज्य शिक्षक संघ के प्रांत उपाध्यक्ष और सतना जिला अध्यक्ष ने ZEE MP-CG टीम को बताया कि सरकार द्वारा लागू किया गया निजी ई-अटेंडेंस ऐप शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उपस्थिति दर्ज करने के लिए शिक्षकों को लगातार मोबाइल में लगे रहना पड़ता है. यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है. मांग पूरी नहीं हुई तो भोपाल और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा.

पढ़ाई पर पड़ रहा असर

वहीं एक शिक्षिका ने ZEE MP-CG टीम से कहा कि यह ई-अटेंडेंस ऐप शासन द्वारा जबरन लागू किया गया है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है. इसमें कई तकनीकी दिक्कतें हैं और शिक्षक पूरा दिन मोबाइल में उलझा रहता है. इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है. अगला कार्यक्रम भोपाल में धरना देने का है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी. इस ऐप को बंद कराने तक आंदोलन जारी रहेगा.

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

