Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3048912
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक कूच की दी चेतावनी

MP Teachers Protest: मध्य प्रदेश में जब से ई अटेंडेंस सिस्टम चालू हुआ है, तभी से प्रदेश के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं अब सतना और मैहर में हजारों शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो भोपाल और दिल्ली में कूच करेंगें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक
एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक

MP E-attendance Protest Update: मध्य प्रदेश के कई शहरों में ई-अटेंडेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं अब सतना और मैहर में शिक्षकों ने सड़कों पर उतकर सरकार को चेतावनी दी है, कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में भोपाल कूच करेंगे. वहीं ई-अटेंडेंस के विरोध में राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों शिक्षक और शिक्षिकाएं सड़कों पर उतरीं और प्रशासन को ज्ञापन देकर सरकार से इस निजी ऐप को बंद करने की मांग की. शिक्षकों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आने वाले दिनों प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे. 

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति के लिए ई-अटेंडेंस ऐप लागू किया गया है, जिसमें मोबाइल डिवाइस में लोकेशन और इंटरनेट की अनिवार्यता रखी गई है. किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे. इसके विरोध में सतना और मैहर जिले से हजारों शिक्षक इस ऐप के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सिविल लाइन चौपाटी के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया.

ऐप से शिक्षक परेशान ?
राज्य शिक्षक संघ के प्रांत उपाध्यक्ष और सतना जिला अध्यक्ष ने ZEE MP-CG टीम को बताया कि सरकार द्वारा लागू किया गया निजी ई-अटेंडेंस ऐप शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उपस्थिति दर्ज करने के लिए शिक्षकों को लगातार मोबाइल में लगे रहना पड़ता है. यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है. मांग पूरी नहीं हुई तो भोपाल और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ाई पर पड़ रहा असर
वहीं एक शिक्षिका ने ZEE MP-CG टीम से कहा कि यह ई-अटेंडेंस ऐप शासन द्वारा जबरन लागू किया गया है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है. इसमें कई तकनीकी दिक्कतें हैं और शिक्षक पूरा दिन मोबाइल में उलझा रहता है. इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है. अगला कार्यक्रम भोपाल में धरना देने का है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी. इस ऐप को बंद कराने तक आंदोलन जारी रहेगा.

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp teachers protest

Trending news

MP electricity tariff hike
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक! सरकार ने बनाया प्लान, टैरिफ बढ़ाने पर दी सफाई
Kheoni Wildlife Sanctuary
25 साल बाद खिवनी में दिखा सबसे खतरनाक कुत्ता, बाघिन के साथ शावकों के भी मिले संकेत
Indore international airport
नए साल में इंदौर से शुरू होगी बैंकॉक की फ्लाइट! जानिए कितना होगा किराया
mp sallary news
अब एमपी में हर महीने की 1 तारीख को मिलेगी सैलरी! सरकार ने बनाया मास्टर प्लान
Bilaspur
बिलासपुर में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई, 5 दुकानें सील, राजीनामा अस्वीकार
Jindal University
‘सॉरी मम्मी-पापा…’ जिंदल यूनिवर्सिटी की छात्रा ने की आत्महत्या...
mp news
न सेशन समय पर, न एग्जाम, न रिज़ल्ट! MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी; 4 साल का कोर्स 5..
ujjain news
आस्था और ज्ञान का संगम बना महाकालेश्वर, विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे रिसर्च
Katni News
कटनी में ऐतिहासिक पहल, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से पहचाने जाएंगे सभी वार्ड...
rajnandgaon
मौत का जिम्मेदार कौन? मजदूर पर अचानक भरभराकर कर गिरी चिमनी, एक की मौत, कई घायल...