Maihar Darshan: ट्रेन, बस या हवाई जहाज, शारदीय नवरात्रि में कैसे पहुंचे मैहर? यहां देखिए सबसे आसान रूट
Maihar Darshan: ट्रेन, बस या हवाई जहाज, शारदीय नवरात्रि में कैसे पहुंचे मैहर? यहां देखिए सबसे आसान रूट

How to reach Maihar during shardiya Navratri 2025: यदि आप शारदीय नवरात्रि में मैहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं यहां ट्रेन बस या हवाई जहाज किससे आना-जाना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा. देखिए लिस्ट...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:58 PM IST
Maihar Darshan: ट्रेन, बस या हवाई जहाज, शारदीय नवरात्रि में कैसे पहुंचे मैहर? यहां देखिए सबसे आसान रूट

Maihar Shardadham Tour Guide: अब से कुछ दिनों बाद ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी. शारदीय नवरात्रि में मध्य प्रदेश के मैहर जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित “मैहर माँ शारदा माता मंदिर” में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी. शायद ही कोई ऐसा हो जो मैहर वाली शारदा माता के महिमा को ना जानता हो. अगर आप भी नवरात्रि में मां शारदा का दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जनते हैं हवाई जहाज से लेकर रेल और रोडवेज से कैसे पहुंचे मैहर.चैत्र नवरा

कब शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि?
वैदिक हिंदू पंचांग के मुताबिक, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है.  इस नवरात्रि बार 10 दिनों की होगी. इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी (दशहरा) के साथ होगा. घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक रहेगा.

मैहर वाली माता का मंदिर कहां है?
मैहर वाली मां शारदा का मंदिर एमपी के मैहर जिले में त्रिकूट पर्वत पर 600 फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित है. मैहर फेमस तीर्थस्थल है. यह मंदिर सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है. मैहर वाली मां के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ी चढ़ना होता है. आप चाहे तो रोप-वे से भी जा सकते हैं. मैहर पहुंचने के लिए रोड से लेकर रेल हवाई जहाज तक कौन कौन से साधन कहां कहां से मिलेंगे आइए जानते हैं. 

ये है रोडवेज सुविधा
सतना रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है. अगर आप चाहे तो सतना रेलवे स्टेशन आकर रोडवेज के माध्यम से मैहर पहुंच सकते हैं. सतना रेलवे स्टेशन से मैहर की दूसरी 47 किलोमीटर है.  अगर आप बस के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो मैहर माता मंदिर के आसपास दो बस स्टैंड हैं. जो मंदिर से महज दूरी पर हैं. इस बस स्टैंड पर सतना जैसे कई बड़े बस स्टेशनों की बस मिलती है. आप चाहे तो सतना बस स्टेशन आकर वहां से भी मैहर का बस पकड़कर आ सकते हैं. नवरात्रि के दौरान सतना से मैहर के लिए कई सारे बसें चलती हैं. अगर आप निजी साधनों द्वारा आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे रोड मिल जाएंगे. निजी साधनों से आने के दौरान आप गुगल मैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

फ्लाइट से कैसे पहुंचे मैहर
अगर आप दूर रहते हैं या देश के बाहर हैं तो हवाई मार्ग से भी मैहर पहुंच सकते हैं. मैहर के सबसे अधिक नजदीक एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है जो मैहर से 105 किलोमीटर की दूरी पर है. वहीं, दूसरा एयरपोर्ट प्रयागराज एयरपोर्ट है जो मैहर से 163 किलोमीटर दूर स्थित है. नवरात्रि के दौरान यहां से आपको आसानी से बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी.

ट्रेन
मैहर दर्शन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ट्रेन का है. जो कम बजट के साथ सुविधाजनक भी है. नवरात्रि के दौरान कई बड़े ट्रेनों का भी ठहराव किया जाता है. अगर आपको मैहर का डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता तो आप सतना रेलवे स्टेशन आ सकते हैं. यहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी. 

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

