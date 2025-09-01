MP में हत्या की रहस्यमयी वारदात, नीले ड्रम के बाद हरे बक्से में मिला शव, क्या है राज ?
MP में हत्या की रहस्यमयी वारदात, नीले ड्रम के बाद हरे बक्से में मिला शव, क्या है राज ?

MP Crime News: मैहर जिले में हत्या की एक रहस्यमयी वारदात सामने आई है, जहां हरे बक्से में एक शव मिला है, ऐसे में इस घटना को मैरठ कांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां नीले ड्रम में शव मिला था. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:30 PM IST
मध्य प्रदेश के मैहर में बड़ी घटना
मध्य प्रदेश के मैहर में बड़ी घटना

Maihar News: मैहर शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बंद घर से खून बहता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ. क्योंकि मकान में एक हरे बक्से में 40 साल की एक विधवा महिला की लाश थी, जिसका नाम अनिता चौधरी बताया जा रहा है. महिला मैहर के चौकी क्षेत्र में रहती है जो प्रसिद्ध देवी मां के शारदा मंदिर के पास प्रसाद बेचकर अपना गुजर बसर करती थी. लेकिन जिस तरह से महिला की लाश हरे बक्से में मिली तो हर तरफ मैहर कांड से जोड़कर देखा जाने लगा क्योंकि वहां लाश नीले ड्रम में मिली थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी. 

अगस्त से लापता था मैहर की अनीता 

बताया जा रहा है कि अनिता बीते अगस्त महीने से ही लापता थीं, जब वह 24 घंटे तक घर नहीं लौटीं, तो उनके भाई ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. हालांकि, उस वक्त यह मान लिया गया था कि वे कहीं बाहर चली गई होंगी, लेकिन रविवार को उनके घर से खून निकलता देख पूरा मोहल्ला सहम गया. पुलिस को शक है कि इस हत्या को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पहले अनिता की हत्या की गई, फिर लाश को बक्से में बंद कर उस पर सामान जमाकर ताला लगाया गया ताकि किसी को शक न हो, मगर खून धीरे-धीरे रिसकर बाहर आ गया और इस खौफनाक सच से पर्दा उठ गया. 

पत्नी को मार डाला, गिरफ्तार कर लो... हाथ में खून से सना रॉड लेकर थाने पहुंचा पति

बड़ी साजिश का अंदेशा 

मैहर के सीएसपी महेन्द्र सिंह के मुताबिक 'हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उससे साफ है कि यह एक सोची-समझी साजिश है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं.' वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लोग स्तब्ध हैं कि एक अकेली महिला के साथ इतनी बेरहमी से वारदात की गई और किसी को भनक तक नहीं लगी. सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अनिता की हत्या के पीछे कौन हो सकता है? क्या यह निजी रंजिश थी या फिर किसी और कारण से उन्हें मौत के घाट उतारा गया?. 

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस 

घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, जबकि कॉल डिटेल और मृतक महिला के संपर्कों की भी जांच की जा रही है. वहीं परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. भले ही आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है. वहीं मैहर में यह घटना चर्चा में बनी हुई है. 

मैहर से नजीम सौदागर की रिपोर्ट

गैंगस्टर सलमान लाला का तालाब में मिला शव, पुलिस से बचने के लिए भागा था, डूबने से मौत

