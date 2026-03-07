Advertisement
Satna Murder Case: नागौद में हिस्ट्रीशीटर की खूनी साजिश! पैरोल से भागे चंदन यादव ने पिता को उतारा मौत के घाट, बेटे को मारी गोली

Satna Murder Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद थाना अंतर्गत बारा पत्थर गांव में गुरुवार की रात अभय उर्फ बबलू यादव 50 वर्ष के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया. इस हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर चंदन यादव और उसके गैंग की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:21 PM IST
Satna Murder Case
Satna Murder Case

Satna Crime News: सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र में आने वाले बारा पत्थर गांव में गुरुवार की काली रात ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. कुख्यात हिस्ट्रीशीटर चंदन यादव और उसके साथियों ने घर की छत पर बैठे 50 वर्षीय अभय उर्फ बबलू यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में अभय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका 25 वर्षीय बेटा राणा यादव गोलियों का शिकार होकर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. यह पूरी वारदात पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि मुख्य आरोपी पिछले तीन महीनों से पैरोल खत्म होने के बाद फरार चल रहा था.

पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात निकलकर सामने आई है, वह बेहद हैरान करने वाली है. बताया जा रहा है कि बुधवार को आरोपी चंदन यादव के छोटे भाई शरद और घायल राणा यादव के बीच किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इस मामूली विवाद की आग इतनी बढ़ी कि चंदन यादव ने कानून को ताक पर रखकर मौत का खेल खेल दिया. 5 मार्च की रात जब परिवार बेखबर था, तभी आरोपियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. पुलिस ने अब चंदन यादव और आलोक सोनी समेत अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस पर उठे गंभीर सवाल
नागौद सिविल अस्पताल में हुए तीन घंटे के पोस्टमार्टम ने हमले की भयावहता को उजागर कर दिया है. डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि मृतक अभय के शरीर पर गोलियों के पांच निशान मिले हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि एक्स-रे में गर्दन, सीने और रीढ़ की हड्डी में गोलियां धंसी पाई गईं. पुलिस की नाकामी का आलम यह है कि आरोपी चंदन 5 दिसंबर को पैरोल खत्म होने के बाद जेल नहीं लौटा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही, जिसका नतीजा आज इस हत्याकांड के रूप में सामने आया है.

इलाके में तनाव का माहौल
घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए अस्पताल से लेकर गांव तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज ले गए हैं. एडिशनल एसपी सतना के निर्देशन में पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन फरार हिस्ट्रीशीटर की इस हरकत ने पूरे सतना में खौफ पैदा कर दिया है.

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

