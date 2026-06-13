/6 बार विधायक...1 बार सांसद, कौन हैं राजा महेंद्र सिंह के बड़े बेटे? जानिए नागौद राजघराने के गोलीकांड की पूरी कहानी

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Nagod Royal Family News: मध्यप्रदेश के सतना जिले का नागौद राजघराना एक बार फिर सुर्खियों में है. राजनीति, सामाजिक प्रभाव और क्षेत्रीय पहचान के कारण इस राजघराने का नाम हमेशा चर्चा में रहा है. हाल के दिनों में परिवार के भीतर चल रहे विवाद ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस पूरे मामले के केंद्र में रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा हैं, जो नागौद राजपरिवार के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता नागेंद्र सिंह जूदेव के भतीजे हैं. परसमनिया गढ़ी में हुई फायरिंग की घटना के बाद यह विवाद अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है.
दरअसल, नागौद राजघराने के अंतिम राजा महेंद्र सिंह के बड़े बेटे नागेंद्र सिंह जूदेव विंध्य क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. उनका राजनीतिक सफर करीब पांच दशक पुराना बताया जाता है. नागेंद्र सिंह जूदेव पहली बार वर्ष 1977 में विधायक बने थे और उसके बाद 6 बार विधानसभा पहुंचे. वहीं साल 2014 में उन्होंने खजुराहो लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर संसद तक का सफर तय किया. इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार में गृह, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.
कौन हैं नागेंद्र सिंह के भतीजे ?
वहीं, नागेंद्र सिंह जूदेव के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा ने भी अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है. वह लंबे समय से नागौद राजपरिवार की परसमनिया गढ़ी से जुड़े रहे हैं और परिवार की संपत्तियों व अन्य गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है. बाबा राजा का विवाह वर्ष 2000 में राजस्थान के उदयपुर राजघराने की बेटी योगिता सिंह से हुआ था. दोनों का एक बेटा प्रथूदेव सिंह है, जिसे परिवार का इकलौता वारिस माना जाता है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आती रही हैं.
कहां की रहने वाली है सुनीता?
इस पूरे विवाद में सुनीता सिंह का नाम भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि सुनीता सिंह सतना जिले के उमरी गांव की रहने वाली हैं. बताया जाता है कि वह पहले सामाजिक कार्यों और एक एनजीओ से जुड़ी थीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात बाबा राजा से हुई और बाद में दोनों व्यावसायिक गतिविधियों में भी साथ काम करने लगे. समय के साथ सुनीता परसमनिया गढ़ी में रहने लगीं. इसके बाद परिवार के भीतर रिश्तों और अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ने की बातें सामने आने लगीं, जिसने धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लिया.
दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा रही है कि विवाद केवल पारिवारिक रिश्तों तक सीमित नहीं था. पेट्रोल पंप, पैतृक संपत्ति और परसमनिया गढ़ी के स्वामित्व को लेकर भी लंबे समय से मतभेद बताए जाते रहे हैं. गढ़ी को रिसॉर्ट या पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित करने को लेकर भी अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस भी जांच के दौरान इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है. यही वजह है कि इस मामले को केवल पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि संपत्ति और अधिकारों के संघर्ष के रूप में भी देखा जा रहा है.
बंदूक से कई राउंड फायर किए
गुरुवार को परसमनिया गढ़ी में यह विवाद हिंसक मोड़ पर पहुंच गया. जानकारी के मुताबिक, बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह अपनी मां, भाई और अन्य परिजनों के साथ गढ़ी पहुंची थीं. बताया जाता है कि वह अपना सामान लेने और कुछ लंबित मामलों पर बातचीत करने आई थीं. इसी दौरान विवाद बढ़ गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनीता सिंह ने अपनी लाइसेंसी .22 बोर बंदूक से कई राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली योगिता सिंह के पेट में लगी. घायल होने के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर रही है. इस गोलीकांड ने न केवल नागौद राजपरिवार के भीतर चल रहे विवाद को सार्वजनिक कर दिया है, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को भी तेज कर दिया है. फिलहाल सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है, क्योंकि इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी हैं.
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