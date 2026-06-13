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6 बार विधायक...1 बार सांसद, कौन हैं राजा महेंद्र सिंह के बड़े बेटे? जानिए नागौद राजघराने के गोलीकांड की पूरी कहानी

Nagod Royal Family Firing Case: सतना के नागौद राजघराने में पारिवारिक विवाद चल रहा है. वहीं परसमनिया गढ़ी में फायरिंग में 6 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे नागेंद्र सिंह के भतीजे की बहू घायल हो गई. आइए जानते हैं कि नागेंद्र सिंह कौन है. इसके अलावा इस गोलीकांड की कहानी के बारे में भी बताते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:22 PM IST
6 बार विधायक...1 बार सांसद, कौन हैं राजा महेंद्र सिंह के बड़े बेटे? जानिए नागौद राजघराने के गोलीकांड की पूरी कहानी
Image Credit: Nagod Royal Family Firing Case

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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