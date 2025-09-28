नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट, मंगलसूत्र, झुमके और नोजपिन छीनकर बदमाश फरार

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है. यहां नायब तहसीलदार राजेंद्र माझी की पत्नी को दिनदहाड़े लूट का शिकार होना पड़ा. यह सनसनीखेज घटना तब हुई जब महिला सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं और वह भी SDM बंगले जैसे अति सुरक्षित माने जाने वाले इलाके के ठीक सामने. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि बाइक पर सवार दो बदमाशों ने अचानक उन्हें रोका और डरा-धमकाकर उनके शरीर से मंगलसूत्र, कान की बाली और नोजपिन जबरन उतरवा लिए. गहनों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट

दरअसल, नागौद थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकलीं नायब तहसीलदार राजेंद्र मांझी की पत्नी से दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई. बाइक सवार दो बदमाशों ने एसडीएम बंगले के सामने महिला से लाखों रुपये के जेवर लूट लिए और फरार हो गए. लूट की शिकार नायब तहसीलदार की पत्नी ने बताया कि जब वह मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, तभी बाइक पर दो बदमाश आए और उन्हें धमकाकर उनका मंगलसूत्र, कान की बाली और नोजपिन उतरवा कर ले गए. घटना के बाद डरी-सहमी महिला थाने जाने की बजाय सीधे अपने घर चली गई.

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी. लूट की सूचना मिलने पर नागौद थाना पुलिस नायब तहसीलदार के घर पहुंची और पीड़िता से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने बताया कि बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. नागौद में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले भी सिंहपुर चौराहे के पास एक बैंक के पास एक महिला से इसी तरह लूट हुई थी. पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए छानबीन तेज कर दी है. रिपोर्ट- संजय लोहानी