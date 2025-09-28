Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2939690
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट, मंगलसूत्र, झुमके और नोजपिन छीनकर बदमाश फरार

Satna News: सतना में नायब तहसीलदार की पत्नी के साथ दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई है. यह घटना SDM बंगले के ठीक सामने हुई, जब महिला सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट, मंगलसूत्र, झुमके और नोजपिन छीनकर बदमाश फरार

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है. यहां नायब तहसीलदार राजेंद्र माझी की पत्नी को दिनदहाड़े लूट का शिकार होना पड़ा. यह सनसनीखेज घटना तब हुई जब महिला सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं और वह भी SDM बंगले जैसे अति सुरक्षित माने जाने वाले इलाके के ठीक सामने. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि बाइक पर सवार दो बदमाशों ने अचानक उन्हें रोका और डरा-धमकाकर उनके शरीर से मंगलसूत्र, कान की बाली और नोजपिन जबरन उतरवा लिए. गहनों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश

 

Add Zee News as a Preferred Source

नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट
दरअसल, नागौद थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकलीं नायब तहसीलदार राजेंद्र मांझी की पत्नी से दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई. बाइक सवार दो बदमाशों ने एसडीएम बंगले के सामने महिला से लाखों रुपये के जेवर लूट लिए और फरार हो गए. लूट की शिकार नायब तहसीलदार की पत्नी ने बताया कि जब वह मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, तभी बाइक पर दो बदमाश आए और उन्हें धमकाकर उनका मंगलसूत्र, कान की बाली और नोजपिन उतरवा कर ले गए. घटना के बाद डरी-सहमी महिला थाने जाने की बजाय सीधे अपने घर चली गई.

यह भी पढ़ें: 1.5 साल के बच्चे का अपहरण, फिर पुलिस ने जो किया; आप भी कहेंगे- ऐसे एक्शन से ही खत्म होगा क्राइम

 

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस
पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी. लूट की सूचना मिलने पर नागौद थाना पुलिस नायब तहसीलदार के घर पहुंची और पीड़िता से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने बताया कि बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. नागौद में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले भी सिंहपुर चौराहे के पास एक बैंक के पास एक महिला से इसी तरह लूट हुई थी. पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए छानबीन तेज कर दी है. रिपोर्ट- संजय लोहानी

TAGS

satna newsmp news

Trending news

satna news
नायब तहसीलदार की पत्नी से दिनदहाड़े लूट, मंगलसूत्र, झुमके और नोजपिन छीनकर बदमाश फरार
Mahatari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना: 4000 नई महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगा पैसा
Morena news
मुरैना में ऑनर किलिंग: पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश, पुलिस कर रही तलाश
mp news
MP में आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 18 IAS और 8 SAS के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
jabalpur news
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब! रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर मामला..
indore news
लोहा मंडी ब्रिज पर मिनी ट्रक के ब्रेक फेल, कई वाहनों को रौंदा, महिला घायल
mp news
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडई, युवकों के साथ की पिटाई का वीडियो वायरल
Latest sidhi News
मां दुर्गा के लिए आस्था या जान का जोखिम? 13 घंटे खून में पड़ी रही महिला
MP High court
एमपी में सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी, शिक्षा विभाग को 3 माह में पदोन्नति का आदेश
Ambikapur News
एल्विश-अंजलि के कार्यक्रमों का विरोध, हिंदू संगठनों ने क्यों जताई नाराजगी?
;