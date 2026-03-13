नवरात्रि से पहले खुशखबरी: मैहर स्टेशन पर रुकेगी 15 ट्रेनें, जानिए कब तक मिलेगी सुविधा

Maihar Sharda Temple: मध्य प्रदेश के मैहर रेलवे स्टेशन पर नवरात्रि के मौके पर 15 ट्रेनों का अस्थाई स्टॉपेज. यह सुविधा चैत्र नवरात्रि पर मैहर के प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर में दर्शन करने जाने वाले यात्रियों के लिए दी गई है. रेल मंत्रालय ने मैहर स्टेशन रेलवे स्टेशन पर 15 जोड़ी यानि कुल 30 एक्सप्रेस ट्रेनों को 5-5 मिनट का अस्थाई ठहराव दिया जाएगा. ताकि यात्रियों को यहां आने और जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. बता दें कि हर साल मैहर के प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

18 मार्च से 1 अप्रैल तक होगा स्टॉपेज

भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह 15 ट्रेनें 18 मार्च से 1 अप्रैल तक मैहर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यह महत्वपूर्ण फैसला भारतीय रेलवे ने लिया है. पश्चिम मध्य रेलवे का कहना है कि हर साल नवरात्रि के मौके पर ट्रेनों को अस्थाई स्टॉपेज दिया जाता है. ऐसे में दूर-दराज से जो यात्री आते हैं उन्हें स्टेशन पर उतरने और ट्रेन पकड़ने में परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसके लिए मैहर रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जा रहा है. क्योंकि सामान्य दिनों में लंबी दूरी की कई ट्रेनें नहीं रुकती हैं.

मैहर स्टेशन पर रुकेगी यह ट्रेनें

मैहर रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों का अस्थाई ठहराव होना है. उनमें एलटीटी-गुवाहाटी एक्सप्रेस, चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, पुणे-बनारस एक्सप्रेस, पूर्णा-पटना एक्सप्रेस, दुर्ग-नवतनवा एक्सप्रेस, सीएसएमटी-कोल्हापुर एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस, सूरत-छपरा एक्सप्रेस, पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस, एलटीटी-रांची एक्सप्रेस, एलटीटी-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, एलटीटी-रक्सौल एक्सप्रेस, एलटीटी-छपरा एक्सप्रेस, एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस.

वापसी में बनारस-पुणे एक्सप्रेस, गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस, रांची-एलटीटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-एलटीटी एक्सप्रेस, पटना-पूर्णा एक्सप्रेस, गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस, नवतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस, छपरा-एलटीटी एक्सप्रेस, रक्सौल-एलटीटी एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट-एलटीटी एक्सप्रेस, छपरा-चेन्नई एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-वलसाड एक्सप्रेस, छपरा-सूरत एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज मैहर रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा.

खास बात यह है कि पहले 2 मिनट का स्टॉपेज दिया जाता था. लेकिन, इस दौरान ट्रेन कम समय हो रहा था. ऐस में ट्रेनों के स्टॉपेज के समय को 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है. वहीं मैहर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाएगी.

