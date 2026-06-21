आपको बता दें कि 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीट (NEET UG) परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण आधिकारिक तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 मई 2026 को रद्द कर दी गई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में शामिल होने वाले देशभर के करीब 22 लाख छात्र-छात्राओं की मेहनत पर पानी फिर गया था. इसके बाद पुनः 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा पूरे प्रदेश सहित देशभर में आयोजित की गई. इसी के तहत सतना जिले में भी परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र बनाए गए. सतना शहर में कुल 7 नीट यूजी परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें करीब 3 हजार उम्मीदवार शामिल हुए. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और हर प्रकार की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद थी.