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Satna Neet Student News: सतना में नीट परीक्षा को लेकर दूर-दराज से आए छात्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. सतना में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. सभी केंद्रों पर जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी. वहीं आज इस परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें एक छात्र को प्रवेश पत्र देखकर गुमराह कर दिया गया, जिससे वह परीक्षा से वंचित हो गया.
आपको बता दें कि 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीट (NEET UG) परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण आधिकारिक तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 मई 2026 को रद्द कर दी गई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में शामिल होने वाले देशभर के करीब 22 लाख छात्र-छात्राओं की मेहनत पर पानी फिर गया था. इसके बाद पुनः 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा पूरे प्रदेश सहित देशभर में आयोजित की गई. इसी के तहत सतना जिले में भी परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र बनाए गए. सतना शहर में कुल 7 नीट यूजी परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें करीब 3 हजार उम्मीदवार शामिल हुए. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और हर प्रकार की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद थी.
सतना के छात्र का छूटा NEET पेपर
वहीं दोपहर 1:30 बजे परीक्षार्थियों को कक्षों में बैठाया गया. उसके बाद 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई और 5:15 बजे तक परीक्षा संपन्न हुई. आज की इस परीक्षा में सतना जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर सेमरी ग्राम से आए छात्र ध्रुव गौतम का सेंटर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 में था. लेकिन विद्यालय में मौजूद प्रवेश पत्र की जांच करने वाले व्यक्ति ने उसे शहर के वेंकट क्रमांक-2 भेज दिया. इसके बाद छात्र वेंकट क्रमांक-2 विद्यालय पहुंच गया, लेकिन वहां से भी उसे वापस कर दिया गया. जब छात्र दोबारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 पहुंचा, तब तक समय पूरा हो चुका था और परीक्षा शुरू हो चुकी थी. परिणामस्वरूप छात्र परीक्षा से वंचित रह गया.
मेरा भविष्य खराब हो गया-ध्रुव गौतम
छात्र ध्रुव गौतम का कहना है कि मेरा भविष्य खराब हो गया. मैंने इसके लिए एसडीएम को लिखित शिकायत भी दी है. छात्र का कहना है कि मैं अपनी RE-NEET की परीक्षा देने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 में आया था. यहां एक व्यक्ति सभी के प्रवेश पत्र चेक कर रहे थे. उन्होंने मेरा भी प्रवेश पत्र चेक किया और कहा कि तुम्हारा सेंटर वेंकट-1 में है. जब मैं यहां से वेंकट-1 पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा सेंटर वहां नहीं है. फिर मैं घबराकर जल्दी-जल्दी वापस यहां आया, लेकिन तब तक यहां प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया. यहां के लोगों ने कहा कि आप शिकायत और आवेदन दीजिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे.
NSUI छात्र के साथ मजबूती से खड़ी
इस मामले को लेकर छात्र नेता और एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आनंद पांडेय का कहना है कि छात्र के साथ जिस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, वह बेहद निंदनीय है. हम इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे. एनएसयूआई इस छात्र के न्याय के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी. जो भी इस मामले में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस छात्र को न्याय दिलाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए. अन्यथा हम पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे. नीट की परीक्षा दूसरी बार आयोजित हुई और उसके बावजूद यह छात्र वंचित रह गया या उसे गुमराह कर बाहर कर दिया गया. यह कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही का मामला है.
शिकायत पर क्या बोले एसडीएम?
वहीं छात्र की शिकायत पर सतना एसडीएम राहुल सिलाडिया का कहना है कि छात्र ध्रुव गौतम की तरफ से बताया गया है कि जब वह परीक्षा देने गए थे, तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें कहा कि उनका सेंटर यहां नहीं, बल्कि दूसरी जगह है. जबकि उनके एडमिट कार्ड पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ही लिखा था. अज्ञात व्यक्ति की बात पर विश्वास कर वह दूसरे सेंटर पर चले गए, जिसके कारण उनकी परीक्षा छूट गई. उनकी लिखित शिकायत हमें प्राप्त हुई है. शिकायत संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को भी भेज दी गई है. अब जो भी जांच होगी, वह नियमानुसार कराई जाएगी.
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