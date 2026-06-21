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NEET UG परीक्षा में फिर लापरवाही, गलत सेंटर भेजे जाने से छात्र परीक्षा का छूटा पेपर, जांच शुरू

NEET News: सतना में री-नीट परीक्षा के दौरान एक छात्र को गलत परीक्षा केंद्र भेज दिया गया, जिससे वह परीक्षा नहीं दे सका. छात्र ने एसडीएम से शिकायत की है. वहीं एनएसयूआई ने दोषियों पर कार्रवाई और छात्र को न्याय दिलाने की मांग की है.

Written BySanjay LohaniEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:23 PM IST
NEET UG परीक्षा में फिर लापरवाही, गलत सेंटर भेजे जाने से छात्र परीक्षा का छूटा पेपर, जांच शुरू

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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