/सतना नगर निगम की बड़ी लापरवाही! पानी पीने वाले नलों से निकल रहे कीड़े, लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ा

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मध्य प्रदेश के सतना में नगर निगम की भारी लापरवाही के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक बड़ा संकट पैदा हो गया है. शहर के घनी आबादी वाले मुख्य इलाकों, जैसे भरहुत नगर और धवारी में नलों के जरिए कीड़े वाला दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है. इस स्थिति ने साफ पीने का पानी सप्लाई करने के नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है. दूषित पानी की सप्लाई से लोगों के लिए सुरक्षित पीने के पानी की भारी कमी हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया है.
सतना नगर निगम की बड़ी लापरवाही!
दरअसल, जिले के भरहुत नगर और धवारी जैसे इलाकों में सरकारी पानी सप्लाई पर निर्भर परिवारों को साफ पीने के पानी का संकट झेलना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने नगर निगम, SCADA प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. दूषित पानी पीने से दस्त, पीलिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. महामारी फैलने की आशंका जताते हुए लोगों ने इस समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है.
नलों से निकल रहे कीड़े, लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ा
नल से कीड़े वाला पानी आने की शिकायतों ने हंगामा खड़ा कर दिया है. जिन मध्यम-वर्गीय परिवारों के पास अपने निजी बोरवेल नहीं हैं, वे पूरी तरह से सरकारी जलापूर्ति पर निर्भर हैं. अब उन्हें साफ पीने का पानी पाने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है. निवासियों का आरोप है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या करोड़ों रुपये के SCADA प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है. सतना शहर की पूरी आबादी अधिकारियों की इस मिलीभगत और सुस्ती का खामियाजा भुगत रही है. दूषित पानी पीने से लोगों को दस्त, पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा है और महामारी फैलने का डर भी बढ़ता जा रहा है.
कई जगहों से आ चुका है ऐसा मामला
बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में सतना के अलावा रीवा, सागर, कटनी और छतरपुर से भी दूषित पेयजल की शिकायतें सामने आई थीं. कई इलाकों के निवासियों ने गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. पानी से होने वाली बीमारियों की आशंका के बीच, स्वास्थ्य विभाग ने पानी की जांच और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश जारी किए थे.
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