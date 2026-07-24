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सतना नगर निगम की बड़ी लापरवाही! पानी पीने वाले नलों से निकल रहे कीड़े, लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ा

सतना शहर के भरहुत नगर, धवारी सहित कई इलाकों में नगर निगम द्वारा कीड़े वाला दूषित पानी सप्लाई करने की घटनाएं सामने आई हैं. इससे नगर निगम की जलापूर्ति पर निर्भर परिवारों के लिए साफ पीने का पानी मिलने का संकट पैदा हो गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:05 PM IST
सतना नगर निगम की बड़ी लापरवाही! पानी पीने वाले नलों से निकल रहे कीड़े, लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ा

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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