ओवैसी के साथ मोदी-योगी की बनाई आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने लिया एक्शन;पकड़ा गया आरोपी तस्लीम

MP News: सतना में मोहम्मद तस्लीम खान नामक युवक को पीएम मोदी और सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर इंटरनेट पर शेयर करने के जुर्म में परड़ा गया है. भाजपा नेताओं के आक्रोश के बाद आरोपी को अब जेल भेजने का आदेश जारी हुआ है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:10 PM IST
Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से  मोहम्मद तस्लीम खान नामक युवक को गिर्फतार किया गया है. युवक को पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के जुर्म में गिर्फतार किया गया है. फोटो को एआई की मदद से बनाया गया है जिसके बाद इसे इंटरनेट पर शेयर किया गया. 

क्या है पूरा मामला
मामला  मझगवां थाना क्षेत्र का है. यहां एक 24 वर्षीय युवक मोहम्मद तस्लीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल युवक ने एआई की मदद से पीएम मोदी और सीएम योगी की बेहद ही संवेदनशील और आपत्तिजनक तस्वीर अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की थी. बीजेपी नेताओं की नजक जब फोटो पर  पड़ी  तब सभी ने आपत्ति जताते हुए  मझगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की. 

क्या था फोटो में
जिस फोटो की वजह से तस्लीम खान को गिरफ्तार किया गया है वो दरअसल मॉर्डन तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई थी. फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एक प्रतिमा के पैर छूते दिखाया गया है. तस्वीर जैसे ही इंटरनेट पर पड़ी वायरल होने लगी जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया. 

बनी बनाई फोटो हुई शेयर
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस आरोपी के जांच में जुट गई. मझगवां थाना प्रभारी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और तसलीम के इंस्टाप्रोफाइल की मदद से आरोपी की तलाश की गई. आरोपी से पूछताछ पर उसने बताया कि तस्वीर पहले से बनी बनाई किसी दूसरे अकाउंट पर अप्लोड थी जिसे उसने अपने आईडी पर शेयर किया था. फिलहाल आरोपी  के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेजने का आदेश जारी हुआ है.

