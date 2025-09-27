Advertisement
ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, एमपी, बिहार-झारखंड से 6 आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख रुपये बरामद

Satna Police News: सतना पुलिस ने एशिया कप क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. झारखंड, बिहार और सतना के छह आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपये के ऑनलाइन लेनदेन जब्त किए गए. पुलिस ने मामला पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत दर्ज किया और जांच जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:41 PM IST
ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़
Satna Online Satta Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले की पुलिस ने एशिया कप क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है. सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सतना के उमा विला सोसाइटी में छापा मारा और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड और बिहार के लोग शामिल थे, जबकि सतना के पुष्पेंद्र द्विवेदी इस गिरोह का मुख्य सदस्य था. पुलिस के मुताबिक ये लोग भारत-श्रीलंका मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे और ग्राहकों से लाखों रुपये का लेनदेन करते थे. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है, क्योंकि लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा इलाके में चिंता का विषय बन गया था.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, लैपटॉप और रेड्डी अन्ना गेमिंग ऐप के जरिए किए गए लगभग 7 लाख रुपये के ऑनलाइन लेनदेन जब्त किए. जांच में सामने आया कि गिरोह हार-जीत पर दांव लगाकर ग्राहकों से पैसा लेता था और इसे कई लोगों तक फैलाता था. पुलिस ने बताया कि इस तरह के गिरोह न सिर्फ कानून को चुनौती देते हैं, बल्कि युवाओं और स्थानीय लोगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं. इस बीच पुलिस ने कहा कि मामले की और भी तहकीकात की जा रही है और कई और खुलासे सामने आ सकते हैं.

गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस 
अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 की धारा 4(क) के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के सचिन मंडल (25), बंटी कुमार मंडल (19), कुलदीप केसरी (29), बिहार के नितेश सिंह (20), संजीव कुमार राम (37), सतना निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी (31) शामिल हैं. सतना पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में अवैध सट्टेबाजी पर बड़ा प्रहार हुआ है और स्थानीय लोगों को संदेश गया है कि कोई भी कानून तोड़ने वाला बच नहीं पाएगा. (रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सतना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

