जिस शख्स की PM मोदी ने की तारीफ, उसने जीते जी किया अपना ही पिंडदान, तेरहवीं के लिए छपवाए कार्ड

Unique Death Ceremony Satna: जिस किसान से देश के प्रधानमंत्री ने मन बात की थी. उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे जीते जी अपना अपना पिंडदान करने की नौबत आ गई. किसान का नाम रामलोटन कुशवाहा है. जिसकी तेरहवीं 13 मई को है. यह निर्णय देहदान के ताने के बाद किसान ने लिया.

मध्यप्रदेश के सतना जिले से एक अजब मामला सामने आया है. यहां पर एक किसान जिसने अपने घर पर कई प्रकार की जड़ी-बूटियों का संग्रह कर रखा है. वो इतना परेशान हो चुका है कि खुद का ही पिंडदान कर डाला है. यह किसान कोई मामूली व्यक्ति नहीं है. बल्कि ये वह किसान है, जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 'मन की बात' कार्यक्रम में संवाद किया था. इसकी वजह से इस किसान ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान का नाम रामलोटन कुशवाहा है, जो कि जिले के उचेहरा क्षेत्र के अतरवेदिया ग्राम का रहने वाला है. रामलोटन कुशवाहा जीते जी खुद की तेरहवीं कर रहे हैं. जिसके लिए किसान ने एक शोक संदेश भी छपवाया है. साथ ही कार्यक्रम की तारीख 13 मई 2026 तय की गई है, जो कि अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

लोगों के ताने से परेशान किसान ने उठाया ये कदम

जानकारी के मुताबिक रामलोटन की माने तो इस अनोखे आयोजन के पीछे एक भावनात्मक और सामाजिक कारण जुड़ा हुआ है. कुछ समय पहले रामलोटन कुशवाहा ने शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में देहदान का संकल्प लिया था. जैसे ही यह बात गांव और रिश्तेदारों तक पहुंची, लोगों ने तरह-तरह की बातें बनानी शुरू कर दीं. कई लोगों ने ताना मारते हुए कहा कि उन्होंने तेरहवीं का खर्च बचाने के लिए देहदान का फैसला लिया है. लगातार मिल रहे तानों से आहत रामलोटन ने समाज को अलग अंदाज में जवाब देने का फैसला किया. उन्होंने तय किया कि जब लोग उनकी तेरहवीं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वे अपने जीते जी ही तेरहवीं का आयोजन करेंगे और लोगों को आमंत्रित किया. इसी सोच के साथ उन्होंने शोक संदेश के कार्ड छपवाकर लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया. यही नहीं उन्होने जीवित रहते प्रयागराज जाकर अपना पिंडदान भी कर दिया है.

ये भी पढ़ें : राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, 8 लोग बुरी तरह झुलसे, टैंकर भी आया चपेट में

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट