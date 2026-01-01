Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3060340
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

लालमन बना 'अब्दुल रहमान', घर की छत पर बनाया गुंबद, 1 साल में खाते में आए 9 साल, तीन गिरफ्तार

Satna News-सतना में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस पूरे मामले में सामने आया है कि मुख्य आरोपी के बैंक खाते में पिछले एक साल में 9 लाख रुपए आए हैं. वहीं करीब 15 दिन पहले आरोपी ने घर की छत पर मस्जिदनुमा गुंबद का निर्माण कराया था और 15 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर चुका था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लालमन बना 'अब्दुल रहमान', घर की छत पर बनाया गुंबद, 1 साल में खाते में आए 9 साल, तीन गिरफ्तार

Religious Conversion Racket Busted-मध्यप्रदेश के सतना में पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े मामले का खुलासा किया है. जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मामले की मुख्य आरोपी के बैंक खाते में बीत एक साल के अंदर मुंबई से करीब 9 लाख रुपए भेजे गए थे. आरोपी लालमन चौधरी ने करीब 15 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कराया था, इसके बाद उसने अपने बेटे और रिश्ते के भतीजे का भी धर्मांतरण कराया था. 

लंबे समय से मिल रही थी शिकायत
इस मामले को लेकर थाना प्रभारी शैलेंद्र पटेल ने बताया कि पिछले कुछ समय से झखौरा गांव के लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के खिलाफ ग्रामीण इलाके में धर्मांतरण कराने और अवैध धार्मिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.जांच में सामने आया कि आरोपी लालमन ने अपने बेटे विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर और रिश्ते में भतीजे दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला का धर्म परिवर्तन कराया था. 

मस्जिदनुमा गुंबद का कराया निर्माण
तीनों धर्म परिवर्तन कराने के बाद क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, करीब 15 दिन पहले आरोपी ने अपने घर की छत पर मस्जिदनुमा गुंबद का निर्माण करा लिया. जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

घर में मिली धार्मिक किताबें
इस घर की तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी द्वारा लिखी गई एक किताब, धार्मिक किताबें, झंडे, बैनर और आपत्तिजनक संदेश वाले मोबाइल फोन बरामद हुए. साथ ही मोबाइल के कई आपत्तिजनक संदेश और धार्मिक प्रचार से जुड़ी सामग्री भी मिली है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. 

एक साल में खाते में आए 9 लाख
पुलिस ने जब आरोपी के बैंक खातों की जांच की पता चला कि पिछले एक साल में आरोपी के खाते में करीब 9 लाख रुपए दूसरे राज्य से जमा कराए गए. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान उसकी पहचान मुंबई के व्यक्ति से हुई थी, वह कई बार झखौरा गांव भी आ चुका है. आरोपी के अनुसार वही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता था और दोनों के बीच बातचीत सिर्फ वॉट्सऐप के जरिए होती थी. साइबर सेल की मदद से व्हाट्सएप कॉल के सोर्स और फंडिंग नेटवर्क की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-नए साल के पहले दिन ही एक्शन में CM विष्णु देव साय, करेंगे आला अफसरों से संवाद...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssatna newssatna religious conversion

Trending news

mp news
लालमन बना 'अब्दुल रहमान', घर की छत पर बनाया गुंबद, 1 साल में खाते में आए 9 साल
Chief Minister Vishnudev Say
नए साल के पहले दिन ही एक्शन में CM विष्णु देव साय, करेंगे आला अफसरों से संवाद...
LPG cylinder prices updated
नए साल पर महंगाई की मार, MP-छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी...
Orchha tempel
नए साल पर ओरछा में भारी भीड़, 5 लाख श्रद्धालु करेंगे राजाराम सरकार के दर्शन!
bhopal news
महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने का शौक, भोपाल में पकड़ा गया अजीब चोर...
mp news
गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान
mp news
मंदसौर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक लेन-देन में विवाद की आशंका
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और IPS अफसर हुए प्रमोट, 11 कलेक्टर बने अपर सचिव
Chhindwara News
कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, गांव में सनसनी; वजह सुनकर कांप जाएगी रूह!
bhopal news
अगर ट्रेन में छूट जाए आपका बैग या मोबाइल, तो करें ये काम; मिनटों में होगा समाधान