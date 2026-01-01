लालमन बना 'अब्दुल रहमान', घर की छत पर बनाया गुंबद, 1 साल में खाते में आए 9 साल, तीन गिरफ्तार

Religious Conversion Racket Busted-मध्यप्रदेश के सतना में पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े मामले का खुलासा किया है. जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मामले की मुख्य आरोपी के बैंक खाते में बीत एक साल के अंदर मुंबई से करीब 9 लाख रुपए भेजे गए थे. आरोपी लालमन चौधरी ने करीब 15 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कराया था, इसके बाद उसने अपने बेटे और रिश्ते के भतीजे का भी धर्मांतरण कराया था.

लंबे समय से मिल रही थी शिकायत

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी शैलेंद्र पटेल ने बताया कि पिछले कुछ समय से झखौरा गांव के लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के खिलाफ ग्रामीण इलाके में धर्मांतरण कराने और अवैध धार्मिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.जांच में सामने आया कि आरोपी लालमन ने अपने बेटे विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर और रिश्ते में भतीजे दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला का धर्म परिवर्तन कराया था.

मस्जिदनुमा गुंबद का कराया निर्माण

तीनों धर्म परिवर्तन कराने के बाद क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, करीब 15 दिन पहले आरोपी ने अपने घर की छत पर मस्जिदनुमा गुंबद का निर्माण करा लिया. जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली.

घर में मिली धार्मिक किताबें

इस घर की तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी द्वारा लिखी गई एक किताब, धार्मिक किताबें, झंडे, बैनर और आपत्तिजनक संदेश वाले मोबाइल फोन बरामद हुए. साथ ही मोबाइल के कई आपत्तिजनक संदेश और धार्मिक प्रचार से जुड़ी सामग्री भी मिली है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

एक साल में खाते में आए 9 लाख

पुलिस ने जब आरोपी के बैंक खातों की जांच की पता चला कि पिछले एक साल में आरोपी के खाते में करीब 9 लाख रुपए दूसरे राज्य से जमा कराए गए. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान उसकी पहचान मुंबई के व्यक्ति से हुई थी, वह कई बार झखौरा गांव भी आ चुका है. आरोपी के अनुसार वही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता था और दोनों के बीच बातचीत सिर्फ वॉट्सऐप के जरिए होती थी. साइबर सेल की मदद से व्हाट्सएप कॉल के सोर्स और फंडिंग नेटवर्क की जांच की जा रही है.

