मैहर में 'शारदा लोक' से पहले सियासी बवाल, पूर्व विधायक ने प्रशासन को दी मेला बंद कराने की धमकी

मैहर । मां शारदा की नगरी मैहर में फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के विरोध में पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर मैदान में आ गए हैं. सोमवार को उन्होंने घंटाघर में आयोजित सभा में दुकानदारों को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को वैकल्पिक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया, तो वे नवरात्रि मेले को बंद कराने का काम करेंगे. पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी मंच से ही कलेक्टर को खुलेआम चेतावनी देते हुए बोले कि दुकानदारों के हक पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जानिए क्या बोले पूर्व विधायक

बता दें कि मैहर में मां शारदा लोक निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने वाला है. इसके तहत फुटपाथों पर बनी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले से नाराज दुकानदारों के पक्ष में पूर्व विधायक त्रिपाठी मैहर पहुंचे और उनका समर्थन किया. पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का यह बयान नवरात्रि मेला शुरू होने से पहले प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ दी. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है. फिलहाल एसडीएम दिव्या पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया. इस दौरान सैकड़ों की तादाद में दुकानदार सहित स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही.

शारदा लोक के निर्माण कार्य में तेजी

गौरतलब है कि मैहर स्थिति मां शारदा मंदिर में शारदा लोक के निर्माण कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है. हाल ही में प्रशासनिक टीम द्वारा मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया गया और मंदिर के आस-पास वाले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि में भक्तों की सुरक्षा के लिए यह जरुरी है. वहीं, इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है. दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका प्रभावती होगी. ऐसे में दुकानदारों के समर्थन में । पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी आए हैं. उन्होंने कहा मैहर में आने वाले अधिकारी मनमानी कर रहे है. गरीब दुकानदारों और विकलांग प्रसाद विक्रेताओं को हटाना अन्याय है.

