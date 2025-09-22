मैहर में 'शारदा लोक' से पहले सियासी बवाल, पूर्व विधायक ने प्रशासन को दी मेला बंद कराने की धमकी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2932537
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मैहर में 'शारदा लोक' से पहले सियासी बवाल, पूर्व विधायक ने प्रशासन को दी मेला बंद कराने की धमकी

Maihar News: मैहर में पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी शारदा मंदिर मेले को बंद कराने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर फुटपाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को जगह नहीं दी गई तो मेला बंद करा देंगे. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैहर में 'शारदा लोक' से पहले सियासी बवाल, पूर्व विधायक ने प्रशासन को दी मेला बंद कराने की धमकी

मैहर । मां शारदा की नगरी मैहर में फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के विरोध में पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर मैदान में आ गए हैं. सोमवार को उन्होंने घंटाघर में आयोजित सभा में दुकानदारों को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को वैकल्पिक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया, तो वे नवरात्रि मेले को बंद कराने का काम करेंगे. पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी मंच से ही कलेक्टर को खुलेआम चेतावनी देते हुए बोले कि दुकानदारों के हक पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जानिए क्या बोले पूर्व विधायक
बता दें कि मैहर में मां शारदा लोक निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने वाला है. इसके तहत फुटपाथों पर बनी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले से नाराज दुकानदारों के पक्ष में पूर्व विधायक त्रिपाठी मैहर पहुंचे और उनका समर्थन किया. पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का यह बयान नवरात्रि मेला शुरू होने से पहले प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ दी. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है. फिलहाल एसडीएम दिव्या पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया. इस दौरान सैकड़ों की तादाद में दुकानदार सहित स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही.

शारदा लोक के निर्माण कार्य में तेजी
गौरतलब है कि मैहर स्थिति मां शारदा मंदिर में शारदा लोक के निर्माण कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है. हाल ही में प्रशासनिक टीम द्वारा मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया गया और मंदिर के आस-पास वाले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि में भक्तों की सुरक्षा के लिए यह जरुरी है. वहीं, इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है. दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका प्रभावती होगी. ऐसे में दुकानदारों के समर्थन में । पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी आए हैं. उन्होंने कहा मैहर में आने वाले अधिकारी मनमानी कर रहे है. गरीब दुकानदारों और विकलांग प्रसाद विक्रेताओं को हटाना अन्याय है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मैहर में सजा मां शारदा का भव्य दरबार, जानिए नवरात्रि में कैसी रहेगी दर्शन व्यवस्था

रिपोर्ट- नजीम सौदागर, जी मीडिया, मैहर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सतना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

maihar newsmp newsMaihar Sharda Lok

Trending news

maihar news
मैहर में शारदा लोक से पहले सियासी बवाल, प्रशासन को मिली मेला बंद कराने की धमकी
mp news
सोशल मीडिया पर भूलकर भी ना शेयर करें इस तरह की रील, वरना हो सकती है जेल; आदेश जारी
chhattisgarh ration scam
गरीब की थाली का अनाज गटक गया कोटेदार, औने-पौने दामों पर बेच दिए कई क्विंटल चावल
Bhind Road ACcident
भिंड-ग्वालियर हाईवे पर 'मौत का तांडव', चिल्लाता रहा मजदूर, 500 मीटर तक घसीटता रहा बस
mp road construction
अब बाढ़-बारिश में भी नहीं उखड़ेंगे रोड! एमपी में इस खास तकनीक से बनाई जाएंगी सड़कें
indore news
3000 लाओ 10 हजार ले जाओ! यूट्यूब से देखकर छाप रहे थे नोट;नकली करेंसी समेत 4 गिरफ्तार
train news
रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें! ग्वालियर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द
Sanchi Dairy
घी पर 40, पनीर पर 18 रुपये की बचत; दूध-बटर भी हो गया सस्ता, जानें कितनी होगी बचत
Harda news
नवरात्रि के पहले दिन दिखा चमत्कार! हरदा के इस पेड़ पर उभरी देवी-देवताओं की आकृतियां
bhopal news
गरबा पंडालों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, 'भाईजान' की एंट्री बैन; पकड़े जाने पर...
;