खुशखबरी: नवरात्रि पर रेलवे की बड़ी सुविधा, मैहर स्टेशन पर रुकेगी यह 30 ट्रेनें
खुशखबरी: नवरात्रि पर रेलवे की बड़ी सुविधा, मैहर स्टेशन पर रुकेगी यह 30 ट्रेनें

Navratri Special Train: नवरात्रि पर मैहर रेलवे स्टेशन पर भारतीय ट्रेन ने 30 ट्रेनों के स्टॉपेज का ऐलान किया गया है. जिससे यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:49 PM IST
मैहर में रुकेगी 30 ट्रेनें
मैहर में रुकेगी 30 ट्रेनें

Maihar News: नवरात्रि पर मैहर वाली शारदा माई के दर्शनों के लिए जाने वाले लोगों को खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने नवरात्रि के त्योहार को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है. मैहर स्टेशन पर नवरात्रि के पंद्रह दिनों के दौरान 15 जोड़ी यानी कुल 30 प्रमुख ट्रेनों को अस्थायी रूप से 5 मिनट का ठहराव दिया जाएगा, इस दौरान मैहर स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बढ़कर 118 हो जाएगा, जबकि वर्तमान में यहां 24 घंटे में 88 ट्रेनों का ठहराव है. ऐसे में नवरात्रि पर मैहर आने वाले यात्रियों को अब सहारा रहेगा, क्योंकि सभी बड़ी ट्रेनों का यहां स्टॉपेज होगा तो आने जाने में आसानी होगी. 

नवरात्रि में ही रहेगा स्टॉपेज 

हालांकि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये अस्थायी स्टॉपेज चैत्र नवरात्रि के दौरान भी लागू किया गया था और इस बार भी उन्हीं ट्रेनों को मैहर में रोका जाएगा, यह सुविधा मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए है जो नवरात्रि मेले में भाग लेने के लिए मैहर आते हैं. जबकि 9 दिनों तक मैहर में भीड़ भी ज्यादा रहती है, ऐसे में रेलवे ने यह खास सुविधा की शुरुआत की है, ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सके. 

यह ट्रेनें रुकेगी 

अस्थाई ठहराव की इस सूची में पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस, पूर्णा-पटना एक्सप्रेस, एलटीटी-अयोध्या कैंट, एलटीटी-रांची, बांद्रा टर्मिनस-पटना, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस, चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस, एलएलटी-रक्सौल एक्सप्रेस, दुर्ग-नवतनवा एक्सप्रेस,  पुणे-बनारस और एलटीटी-गुवाहाटी के साथ-साथ सूरत-छपरा एक्सप्रेस शामिल हैं. 

भीड़ पर भी होगा नियंत्रण 

मैहर स्टेशन पर यह अस्थाई ठहराव यात्रियों को न केवल पूजा-अर्चना के लिए सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि मेले के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होगा, इससे आसपास के इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलेगी. रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस दौरान ट्रेनों के परिचालन में कोई बाधा न आए और समय की पाबंदी बनी रहे. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अस्थाई स्टॉपेज का लाभ उठाएं और अपने सफर की योजना पहले से बनाएं. मैहर में होने वाले नवरात्रि के मेले को लेकर यह एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में फायदा मिलेगा. 

