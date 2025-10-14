Advertisement
मैहर की 'राजकुमारी' रहस्यमयी ढंग से लापता, बीते 30 दिनों से घर नहीं लौटी; पुलिस तलाश में जुटी

MP News: मैहर जिले की रहने वाली राजकुमारी सिंगरौल बीते 1 महीने से गायब है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक युवती की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है. राजकुमारी 13 सितंबर की सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन न तो कॉलेज पहुँची और न ही वापस घर आई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:31 PM IST
Girl missing from Maihar for a month: मध्य प्रदेश के मैहर से गुमशुदगी की हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहाँ राजकुमारी नाम की 22 वर्षीय युवती पिछले एक महीने से लापता है. बीते 30 दिनों से उसका कोई अता-पता नहीं चल पाया है. युवती रोज़ की तरह कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब तक वापस घर नहीं लौटी है.

आखिर कहाँ गई युवती
बीते कुछ महीनों से मध्य प्रदेश से लगातार युवतियों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं. ताज़ा मामला मैहर के अमरपाटन जनपद के ग्राम बड़खुरा से है, जहाँ राजकुमारी सिंगरौल (22) महीने भर से लापता है. युवती के रहस्यमयी ढंग से गायब होने से हर कोई हैरान है. युवती कहाँ गई, कहाँ नहीं, इसका पता अब तक नहीं लग पाया है.

कॉलेज के लिए निकली, वापस नहीं लौटी
युवती के परिजनों ने बताया कि वह रोज़ाना की तरह 13 सितंबर की सुबह अमरपाटन कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन न तो वह कॉलेज ही पहुँची और न ही वापस घर लौटी. युवती बीच रास्ते से कहाँ गई नहीं पता. परिजनों ने अपनी बेटी को हर दिशा में खोजा, लेकिन वह नहीं मिली, न ही कोई सुराग मिला. चिंतित परिजनों ने थाना अमरपाटन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है.

पुलिस ने लोगों से की अपील
इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें राजकुमारी सिंगरौल के बारे में कोई सुराग मिलता है या फिर वह कहीं नज़र आती है, तो इसकी जानकारी अपने निकटतम थाने में ज़रूर दें. पुलिस युवती की तलाश कर रही है, साथ ही आसपास के थानों में भी इसकी सूचना दी जा चुकी है. परिजनों को आशंका है कि या तो युवती किसी के बहकावे में आकर कहीं चली गई है, या फिर किसी परेशानी में है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सतना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

