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कुपोषण से मौत मामले पर राज्यसभा सांसद ने सरकार का किया बचाव, कांग्रेस पर साधा निशाना

Satna Politics News: सतना जिले में कुपोषण मामले में अब सियासत तेज हो गई है. वहीं कुपोषण से बच्चे की मौत पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. इसके बाद राज्य सभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने पलटवार किया है.

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:39 PM IST
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Satna Malnutrition News
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MP Politics News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवा कस्बे के सुरंगी गांव निवासी विमला प्रजापति के 4 माह के जुड़वा बच्चे मिले थे. इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे बच्चे की हालत गंभीर होने पर रीवा रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है. इसके बाद मामले पर जिला कलेक्टर के द्वारा टीम गठित कर संपूर्ण जांच कराई गई, जिसमें आशा कार्यकर्ता को टर्मिनेशन नोटिस और संबंधित सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी तथा एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

वहीं इस मामले में दोनों मासूम जुड़वा बच्चों का सुरंगी गांव में जिस झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज किया था, उसकी क्लिनिक को सील कर दिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस मामले पर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने सरकारी योजनाओं को फेल बताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था. वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने जवाब देते हुए कहा कि कुपोषण उनकी सरकार का दंश है, जो बीजेपी झेल रही है.

अपराध श्रेणी में कुपोषण
इस मामले पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने कहा कि कुपोषण एक अपराध श्रेणी में है, जहां बच्चे बहुत ही दुखद जीवन जीते हैं. हमारे मुख्यमंत्री इस बात पर संवेदनशील हैं. बहुत जल्द संज्ञान में लेकर जहां-जहां कुपोषण की जानकारी मिल रही है, वहां-वहां अधिकारी निर्देश देकर कार्रवाई करेंगे. लेकिन ऐसी मंशा सरकार की नहीं है और प्रदेश के बच्चे कुपोषित न रहें. कुपोषण के मामले पर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. 

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कांग्रेस पर बोला हमला
इस पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, न जनता से लेना-देना है, न कोई नेता, न नीति है और न ही वह सदन में विश्वास रखते हैं. ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है. ये छोटी-मोटी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन सरकार सजग है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. अगर इनसे लेना-देना होता तो ये स्थिति उनकी सरकार में खत्म हो जाती, जो आज हमारी सरकार झेल रही है.

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