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नशे में स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक, बच्चों से कराते हैं सफाई? मैहर के स्कूल का वीडियो वायरल

Maihar News: मैहर के रामनगर के मिरगौती प्राथमिक विद्यालय अमुआ का वीडियो वायरल है. ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर नशे की हालत में स्कूल आने और बच्चों से सफाई कराने के आरोप लगाए हैं. BEO ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited ByManish kushawah
Published: Aug 09, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:10 PM IST
नशे में स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक, बच्चों से कराते हैं सफाई? मैहर के स्कूल का वीडियो वायरल
Image Credit: ZEE MEDIA

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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