नशे में स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक, बच्चों से कराते हैं सफाई? मैहर के स्कूल का वीडियो वायरल

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Maihar School News: मैहर जिले के रामनगर विकासखंड के मिरगौती प्राथमिक विद्यालय अमुआ से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों द्वारा बनाए गए इस वीडियो में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक समय लाल कोल पर नशे की हालत में स्कूल पहुंचने और विद्यालय में अनुशासनहीन व्यवहार करने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि शिक्षक के स्कूल पहुंचने के बाद बच्चों से विद्यालय परिसर और शौचालय की साफ-सफाई कराई जाती है. वहीं, क्लासरूम की दीवारों पर गुटखा और पान-मसाले के निशान भी दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उनसे कभी झाड़ू लगवाई जाती है और कभी विद्यालय परिसर की सफाई कराई जाती है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जब पानी नहीं होता है तो बच्चों को दूर लगे नल से पानी लाने के लिए भी भेजा जाता है. ग्रामीणों ने कहा कि अभी सावन-भादो का मौसम चल रहा है, ऐसे में आसपास कई तरह के कीड़े और सांप आदि पाए जाते हैं. उनका कहना है कि बच्चे सुबह साढ़े 10 बजे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन शिक्षक कभी 11 बजे, कभी साढ़े 11 बजे तो कभी 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक के स्कूल आने के बाद भी बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता.
ग्रामीणों ने लगाए ये आरोप
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक के मुंह में हमेशा गुटखा या पान-मसाला रहता है और पूरे स्कूल परिसर में जगह-जगह थूकने के निशान दिखाई देते हैं. उनका आरोप है कि शिक्षक शराब पीकर भी स्कूल आते हैं और बच्चों से लकड़ी व अन्य सामान उठवाने के साथ स्कूल की सफाई करवाते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, इस स्कूल में गांव से सिर्फ तीन बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हीं बच्चों से इस तरह के काम करवाए जाते हैं.
ग्रामीणों ने कर दी ये मांग
एक ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत 181 पर भी की है. इसके अलावा संकुल प्राचार्य और सचिव को भी फोन कर मामले की जानकारी दी गई. ग्रामीणों का कहना है कि वे स्कूल में इस तरह के शिक्षक को नहीं चाहते. उनका कहना है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, वे अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे. ग्रामीणों के मुताबिक, आसपास के इलाकों से स्कूल तक आने के लिए सड़क की सुविधा भी ठीक नहीं है.
कारण बताओ नोटिस जारी
रामनगर BEO राजेश द्विवेदी ने बताया कि मामला आज ही संज्ञान में आया है. संकुल प्राचार्य द्वारा संबंधित शिक्षक को दो-तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है. शिक्षक के खिलाफ आज ही प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा जा रहा है.
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