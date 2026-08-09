नशे में स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक, बच्चों से कराते हैं सफाई? मैहर के स्कूल का वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उनसे कभी झाड़ू लगवाई जाती है और कभी विद्यालय परिसर की सफाई कराई जाती है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जब पानी नहीं होता है तो बच्चों को दूर लगे नल से पानी लाने के लिए भी भेजा जाता है. ग्रामीणों ने कहा कि अभी सावन-भादो का मौसम चल रहा है, ऐसे में आसपास कई तरह के कीड़े और सांप आदि पाए जाते हैं. उनका कहना है कि बच्चे सुबह साढ़े 10 बजे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन शिक्षक कभी 11 बजे, कभी साढ़े 11 बजे तो कभी 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक के स्कूल आने के बाद भी बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता.