Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3139575
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस में अचानक उठा धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप, 36 मिनट रुकी गाड़ी

Rewa Jabalpur Express Train: रीवा जबलपुर एक्सप्रेस में अचानक धुंआ उठने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया था. सतना जिले में आने वाले उंचेहरा स्टेशन पर ट्रेन करीब 40 मिनट तक खड़ी रही थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन रुकी
रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन रुकी

Jabalpur Rewa Train: सतना-रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच से अचानक धुंआ निकलने की घटना से यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई. घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है. जब ट्रेन ऊंचेहरा स्टेशन पर पहुंची ही थी कि एक डिब्बे से धुआं उठता दिखाई दिया. आनन-फानन में ट्रेन को जल्द रोका गया और पूरे कोच को चेक किया गया. 

सतना जिले के ऊंचेहरा में रुकी ट्रेन

बताया जा रहा है कि ट्रेन के कोच क्रमांक 114674 से धुआं निकलता देख यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना रेल कर्मचारियों को दी. सूचना मिलते ही स्टेशन पर मौजूद रेल अधिकारी और तकनीकी स्टाफ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. एहतियात के तौर पर ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ही रोक दिया गया, जिससे यात्रियों में थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. रेल कर्मचारियों ने तुरंत जांच शुरू की और धुआं निकलने के स्रोत को नियंत्रित कर लिया. अधिकारियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे कोच की जांच की ताकि किसी प्रकार की आग या तकनीकी खराबी से बड़ा हादसा न हो सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

36 मिनट खड़ी रही रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस

राहत की बात यह रही कि घटना में सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में धुआं उठने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. तकनीकी टीम ने आवश्यक जांच के बाद ट्रेन को आगे रवाना करने की अनुमति दी है. करीब 36 मिनट तक ऊंचेहरा स्टेशन पर खड़ी रहने के बाद ट्रेन 11 बजकर 36 मिनट अगले स्टेशन के लिए रवाना कर दी गई. 

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और धुआं उठने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह ट्रेन नियमित चलती है और महाकौशल और विंध्य के लोगों के लिए अहम ट्रेन मानी जाती है.  

ये भी पढ़ेंः भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस में बदलाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rewa jabalpur express train

Trending news

mp news
19 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री को बड़ी राहत, हत्या और दंगा भड़काने के थे आरोप
mp news
युवती पर बताया भूतों का साया, झाड़-फूंक के बहाने चिमटों से दागा, मां पर भी किया हमला
mp news
धार में पुलिस की वर्दी में पहुंचे लुटेरे, इनकम टैक्स अफसर बनकर लूट लिए 90 लाख
surajpur news
सूरजपुर के स्कूल में मजदूरी का पाठ! बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन
mp news
आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर के दो अस्पतालों पर गिरी गाज, जानिए
raipur news
रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर
mp news
हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्दी, गैंगस्टर दूल्हे की रिहाई के लिए थाने पहुंची दुल्हन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए CM मोहन, एमपी में बढ़ी गर्मी, पढ़ें अपडेट
bhopal news
अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश
Latest Ujjain News
उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, 30 घरेलू सिलेंडर जब्त