रीवा-जबलपुर इंटरसिटी में ट्रेन में अचानक बजा अलार्म, मैहर में यात्रियों ने खाली किया कोच

Rewa Jabalpur Intercity Train: रीवा जबलपुर ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मैहर के पास झुकेही रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को अचानक से रोक दिया गया और एक कोच खाली कर दिया गया. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:56 PM IST
रीवा-इंटरसिटी ट्रेन को अचानक रोका गया
रीवा-इंटरसिटी ट्रेन को अचानक रोका गया

Maihar Railway Station: रीवा से चलकर जबलपुर की तरफ जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन में बुधवार सुबह तकरीबन 8 बजकर 30 मिनट पर उस वक्त यात्रियों के अंदर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई जब ट्रेन के सी-1 कोच में लगा अलार्म अचानक बजने लगा, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बोगी से नीचे उतरने के निर्देश जारी किए गए, इसके बाद यात्री तत्काल अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए इसी दौरान मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने परीक्षण के बाद जांच शुरू की थी. 

कोच में अचानक निकला धुंआ 

बताया जा रहा है कि रीवा-जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन के सी-1 कोच में सुबह के वक्त अचानक से अलार्म बजने की वजह धुंआ था, क्योंकि ट्रेन के कोच में से धुंआ निकल रहा था, ऐसे में कोच में लगा अलार्म अचानक से बज उठा. ऐसे में आनन-फानन में पूरा कोच खाली करवा लिया गया, वहीं इस दौरान कुछ देर के लिए कोच में हड़कंप की स्थिति बन गई,लेकिन आराम-आराम से सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया. 

20 मिनट तक रुकी रही ट्रेन 

कोच को खाली करने के बाद तुंरत ही मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने परीक्षण के दौरान पाया कि किसी यात्री की तरफ से ही बदमाशी की गई है और अलार्म के आसपास धुआं उत्पन्न कर यात्रियों में भगदड़ की स्थिति निर्मित की गई है. अज्ञात लोगों की बदमाशी के चलते तकरीबन 20 मिनट तक रीवा जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन मैंहर के झुकेही स्टेशन पर खड़ी रही, काफी देर तक परीक्षण के बाद एक बार फिर यात्रियों को इस कोच में बैठाया गया, जिसके बाद ट्रेन जबलपुर के लिए रवाना हुई. फिलहाल रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाशी करने वाले यात्री की भी तलाश की जा रही है. 

हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए झुकेगी रेलवे स्टेशन पर हड़कंप की स्थिति बनी रही, क्योंकि ट्रेन में अलार्म तेजी से बजा था, फिलहाल यह पता लगाने का कोशिश की जा रही है कि यह हरकत किसने की थी. 

मैहर से नजीम सौदागर की रिपोर्ट 

