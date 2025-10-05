Advertisement
'...कल वापस डेरा डालना है', पाकिस्तान को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सतना में जन सभा को किया संबोधित

Satna Mohan Bhagwat News: सतना जिले में जन सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि "विभाजन के दौरान जो हमारा घर और कपड़ा हथियाया गया है, कल वापस लेकर फिर से डेरा डालना है."

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:20 PM IST
पाकिस्तान को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत
पाकिस्तान को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

संजय लोहानी, सतनाः मध्य प्रदेश के सतना जिले में अपने प्रवास के दूसरे दिन बाबा मेहर शाह दरबार की नव निर्मित बिल्डिंग का लोकार्परण किया. इस दौरान उन्होंने बीटीआई ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित किया. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सतना में कहा कि बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत में आए. मुझे इस बात की खुशी है. जो हम घर छोड़कर आए हैं, जो हमारा घर और कपड़ा हथियाया गया है, कल वापस लेकर फिर से डेरा डालना है. उन्होंने कहा कि बंटवारा भले हुआ हो, लेकिन हमारी आत्मा एक है, हमारी संस्कृति एक है, और हमें फिर से एक भाव से जुड़ना होगा.

वहीं मोहन भागवत ने उन्होंने भाषा विवाद पर बोलत हुए कहा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन भाव एक ही है. सभी भाषाएं मूल भाषा से ही निकली हैं, इसलिए सारी भाषाएं भारत की राष्ट्र भाषाएं हैं. हर नागरिक को कम से कम तीन भाषाएं आनी चाहिए. स्थानीय भाषा, जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भाषा और राष्ट्र की भाषा। उन्होंने कहा कि भाषा हमें जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का नहीं.

"हम सनातनी हिदू हैं"
संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हम सब सनातनी और हिन्दू हैं, लेकिन अंग्रेजों ने हमें टूटा हुआ दर्पण दिखाकर अलग-अलग कर दिया. आज जरूरत है कि हम आध्यात्मिक परंपरा वाला दर्पण देखें, जिसमें हम सब एक नजर आते हैं. जब हम अपने असली दर्पण में देखेंगे, तो एकता और अखंडता का स्वरूप नजर आएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सतना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

